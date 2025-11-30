AI專家超迷信？男教授堅持只找1星座女生 交往2星期狠甩新對象

桃園市中壢區美滿服務中心主任徐乃義認為，AI能預測未來，卻算不出愛情。圖：中壢區美滿服務中心提供

未婚男女找對象，有人經由社交圈找到另一半，有人是同事、同學、親友介紹而結合，當然，透過正統婚友社也是認識異性的好方式，在追求效率與數據的21世紀，竟然有高學歷知識分子將星座視為婚姻美滿的唯一指標。一位在國外取得博士學位、回台在大學開設熱門AI人工智慧課程的男教授，外表斯文、談吐不差，卻在擇偶上異常執著，指定只尋找某一特定星座的女性。

婚姻美滿的關鍵，星座應該非唯一因素。示意圖：中壢區美滿服務中心提供

桃園市中壢區美滿服務中心主任徐乃義表示，雖然現代人傾向使用AI工具優化交友策略，但「星座不是婚姻美滿的主要因素，真正的關鍵在於你如何跟人互動與相處」。他反問，如果星座如此萬能，全球離婚率應當歸零。

教授用AI分析星座，仍舊找不到「完美」另一半，圖非當事人。示意圖：中壢區美滿服務中心提供

徐乃義說，擁有國外知名大學博士學位，目前在大學擔任AI課程的男教授，外表斯文，談吐不差，很客氣地進入中壢區美滿服務中心，一開口就表明要找徐乃義，還很直接了當的表示他只選擇某一星座的女生。

男教授向徐乃義透露，雖然過去精挑細選的女生條件都好，但交往後發現個性思維無法接受。尤其是他曾與兩個特定星座的女生交往，每次都發生「壞事」，讓他聽到該星座名稱仍不寒而慄。因此，他將擇偶範圍縮小到他偏愛的單一星座，並要求對方需具備碩博士學歷、身高165公分以上、身材高挑等條件。

徐乃義進一步提到，隨後美滿服務中心安排一位國立大學擔任助理教授的女博士，兩人學經歷相當，都在大學任教，工作性質雷同，很快展開交往，不料過了兩星期，當男教授得知女方星座後，立即喊停，讓助理女教授也覺得莫名其妙。

徐乃義客氣地問這位AI教授，「您既是AI專家，應該明白，雖然AI能分析、優化、提供方向，但感情最重要的始終不是程式，而是你真實呈現出的樣子。」

在彰化擔任教職的老師吳季若認為，許多老闆最愛「摩羯座」，也有某些大老闆只請摩羯座員工，不少男生喜歡「雙魚座」，認為好駕馭；但男生對「獅子座」沒轍。其實星座有一些爭議，但也有參考價值。

心理系畢業的徐乃義坦言，他對星座沒有深入研究，但婚姻美滿的關鍵是讓自己能與人良好溝通、深度信任、相互尊重，能共同解決衝突、欣賞彼此的興趣，並在遇到困難時相互扶持，也是維持婚姻長久的要素，星座應該非唯一因素。

徐乃義說，事實上，成立43年的中壢區美滿服務中心發現，未婚男女找不到對象，個性、談吐、外在及其他客觀因素的改變更重要，雖然使用AI，可以教人如何依照對方星座的性格偏好調整語氣，例如金牛座偏好穩定、雙子座喜歡有趣，能更快找到對方舒服的溝通方式，減少尷尬。但徐乃義強調，AI與星座都不是萬能靈丹，真正的愛情需要真誠投入、坦誠相待，並花時間深入了解對方。

徐乃義強調，儘管如此，基於「以客為尊」的立場，美滿服務中心仍會全力安排男教授所指定的星座女生，期望能促成新的「美滿家族」，但也希望這位高知識分子能明白，科學與玄學之間的平衡，最終仍需回歸人性。

