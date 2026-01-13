AI導入城市治理 江啟臣：政府需保有民主監督與價值判斷 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院日前三讀通過《人工智慧基本法》（簡稱AI基本法），立法院舉辦「AI基本法與公共治理的新時代」焦點座談，立法院副院長江啟臣表示，AI不僅攸關科技發展，更深刻影響政府治理模式、公共政策制定與人民權益保障。但AI應是輔助決策的工具，而非取代人類判斷與責任的主體。

江啟臣指出，面對AI技術快速導入各領域，立法與制度設計必須超前部署，才能在鼓勵創新與維護公共利益之間取得平衡。他強調，推動AI基本法的核心精神，在於確保科技發展「以民為本」，避免因技術落差而讓少數族群被忽略，才能真正提升公共治理效能，不會顧此失彼。

江啟臣表示，AI在城市治理上的應用，確實有助於提升行政效率與政策精準度，但AI應是輔助決策的工具，而非取代人類判斷與責任的主體。政府在政策研擬、預算配置與資源分配過程中，仍須保有民主監督與價值判斷，確保政策兼顧公平正義與社會信任。

立委葛如鈞表示，AI基本法是引導台灣AI產業與治理發展的重要指引，猶如「北極星」，尤其台中作為製造業重鎮，具備推動AI應用的關鍵優勢。

台灣網路暨電子商務產業發展協會理事長程世嘉表示，AI與數位治理須在監管與產業友善間取得平衡，確保民間運用資料上能合法合規，而地方政府在資料開放與誘因設計上可扮演關鍵角色。

台灣智慧雲端公司執行長周秉輝表示，AI發展的核心在於數據治理與算力基礎，合理且可動態調整的法規，有助於管控風險並促進產業發展，並強調城市主權AI應結合在地文化與韌性。

巨鷗科技董事長高治中則認為，AI基本法可視為該領域的「憲法」，是產業發展與公共治理的根本大法。他指出，城市級主權AI應以在地化、可信任與透明為核心，並建議透過跨域合作與各地方連結，讓台中成為推動主權AI、連結中部產業，成為旗艦示範城市。

照片來源：江啟臣辦公室提供

