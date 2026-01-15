AI導入治安偵查 台中警建置智慧雲端辨識系統

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市政府警察局將AI（人工智慧）深度導入治安偵查工作，率先建置「智慧雲端辨識系統」，可透過街景影像、建物外觀或招牌文字快速比對，原本須耗數小時比對流程可秒級完成。

警察局透過新聞稿表示，全面將AI、雲端運算與先進鑑識科技導入警政工作，從提升數位偵查效能、重大刑案鑑識支援，到婦幼安全守護與公共空間再生，持續強化治安防護網絡。

警察局說，這套系統整合AI影像分析技術、車載影像及開放式街景圖資，創新推出「以字搜地」與「以圖搜地」功能，透過街景影像、建物外觀或招牌文字快速比對，即使案件地點不明，也能在極短時間內精準定位，將原本須耗費數小時比對流程，大幅縮短到秒級完成，顯著提升第一線偵查效率。

為進一步強化系統效能，警察局攜手國家高速網路與計算中心，導入超級電腦「台灣杉二號」強大運算能量，作為影像辨識與大數據分析後盾，加速案件影像解析，即時協助釐清網路流傳影片真偽，有效遏止假訊息擴散。

除運用數位科技，警察局表示，持續強化國際級鑑識量能，建置中部地區最先進、通過多項國際認證鑑識實驗室群，升級鑑識設備與專業技術，為重大刑案提供關鍵破案方向。

警方舉例說，近年包括重大火警、槍擊、桶屍案、台中捷運隨機砍人及台中新光三越氣爆等社會矚目案件，都仰賴精準鑑識才順利偵破，其中詐欺案件指紋比中率更達7成。（編輯：李明宗）1150115