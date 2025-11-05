AI導入風水應用 台堪輿師紐倫堡國際發明展獲獎

（中央社記者林尚縈紐倫堡5日專電）融合傳統風水與人工智慧的台灣發明在德國紐倫堡國際發明展脫穎而出。堪輿師李尚禹結合AI演算法與量測技術研發的「科學風水」裝置，榮獲金牌、銅牌及德國特別獎，為本屆最受矚目發明之一。

第77屆德國紐倫堡國際發明展（iENA）吸引超過30國、540件作品參展。根據台灣發明代表團新聞稿，台灣以29件作品參賽，共奪下12金、7銀、7銅及德國特別獎等26面獎牌，展現台灣創新研發能量。

代表團團長沈毓豪表示，今年參展團隊來自5所國高中、5所大專院校、4間企業及4位自由發明人，顯示台灣研發能量的多元與成熟。

李尚禹的兩項作品「方位堪輿裝置及其方位定向方法」與「應用衛星地圖測定指定位址能量場強度之量測裝置及其量測方法」，以衛星地圖與AI演算技術取代傳統憑經驗判斷的風水堪輿方式。

使用者輸入地點後，系統可自動辨識建築物、道路、水流及地形等特徵，並依距離與高度進行AI運算，輸出個別地點的「能量場強度指數」，提供居住或商業選址的量化依據。

評審團認為，作品兼具創新與文化融合意義，開創「科學風水」的新應用模式。

青少年組部分，台東縣長濱國中、豐田國中、高雄美國學校、台中馬禮遜美國學校及高雄鳳山高中吳柏穎、吳柏銳等團隊，共獲3金、1銀、1銅；大學組由慈濟大學、台北大學、台北醫學大學、中原大學及國立勤益科技大學等5校，共奪7金、3銀、3銅。

沈毓豪指出，政府長期支持發明教育與國際參展，使台灣屢於世界舞台獲得肯定。他呼籲未來應建立更完善的獎勵機制，協助企業與發明人將成果推向國際市場，持續為國爭光。（編輯：謝怡璇）1141106