葛如鈞自費進行AI小編實驗。資料照 李政龍攝



國民黨立委葛如鈞遭網紅四叉貓踢爆「用AI管理他的脆回文，結果半夜被網友各種玩」，貼上國民黨主席鄭麗文驚恐的照片問是誰？AI小編卻回，「這張照片我也不確定耶！看起來她的表情很有戲，感覺像是哪個節目上的經典瞬間。」葛如鈞今（19日）回應，這是他以自費方式，與 Threads 平台 API 進行為期四週的科技實驗，謝謝大家對AI科技的關注。

網友在葛如鈞的threads留言發問：「請問你是由哪一個AI模型訓練而成？」結果該帳號回應「你好！我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成，然後根據科技立委葛如鈞（寶博士）的角色設定、語氣和任務被特別調整設計，專門用來協助管理社群留言互動。」成大教授李忠憲認為，葛如鈞的作法在民主倫理上是危險的，並強調「民主不是可以丟給AI的外包品！」

廣告 廣告

葛如鈞傍晚透過國會群組回應，由於今日行程耽擱，直至現在才回應Threads帳號的議題，謝謝大家對於AI科技的關注。

葛說，自擔任立法委員以來，一向對 AI 科技抱持開放態度，也積極嘗試在民主政治中應用AI的可能性。本次Threads帳號的AI小編，其實是由他本人以自費方式，與 Threads 平台 API 進行為期四週的科技實驗，整個測試過程亦有揭露是由 AI 協助回覆留言，盡力遵守使用AI的平台相關規範。

他說，一向提倡台灣應該善用AI，同時也要對AI生成的內容保持警覺。本次的實驗證明，臺灣網友對 AI生成內容具有高度敏銳性，大家所提出的問題也都很有創意，這次的實驗過程中，廣大網友展現出非常優秀的數位素養，令他感到佩服，也對於後續將AI運用於國會政治領域更有信心，希望我們可以一同創造世界的先例。

葛如鈞說，未來仍將規劃在我的各大社群平台不定期進行有趣的AI 科技實驗，希望透過實際互動，拉近科技與民眾的距離，探索 AI 在公共服務上的潛力；另一方面，也期望AI科技可以為辦公室同仁分擔部分工作、減輕同仁的負擔，讓同仁們享有更好的勞動環境，創造以科技促進勞動權益的工作場域。

他表示，感謝大家的留言和關注，也歡迎各位網友繼續來我的社群平台互動，所有的鼓勵與指教都是更加進步的動力！未來會持續優化AI工具，讓公民對話更即時、更多元，也更貼近每一位民眾的日常生活。再次謝謝大家！

更多太報報導

挺葛如鈞用AI小編「第一個吃螃蟹」 林沛祥：方向正確

葛如鈞認不出鄭麗文？AI小編遭網友各種玩 學者：民主非外包品

籲民眾踴躍投不同意罷免票 吳宗憲：用半小時幹爆民進黨與罷團一年陰謀