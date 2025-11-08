AI巡防查獲偽造車牌 機車騎士大嘆再幾天就能領牌了

cnews204251108a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市淡水警分局巡邏員警，前（6）日凌晨執勤時，運用AI巡防系統精準比對車牌資料，發現1輛機車掛牌異常。淡水警分局表示，員警上前攔查，清查出19歲沈姓男騎士，涉嫌懸掛偽造車牌上路。當場依涉嫌刑法偽造特種文書現行犯逮捕並移送法辦。

淡水警方表示，當天凌晨1時許，轄區水源派出所副所長陳銘宣與警員林威佐等人，巡邏經過轄內學府路205巷口時，車上AI巡防系統自動比對發現，1輛由19歲沈姓男子騎乘的機車，車牌疑早在今年8月因逾期未驗車，而被監理站註銷。員警隨即上前攔查，沈男也主動配合返回派出所說明。

警方表示，員警執行扣牌、扣車作業時，竟發現機車車牌材質與字體，與一般正式牌照明顯不同，進一步查證確認為偽造車牌。原來沈男日前因改裝車遭告發，卻遲遲未到監理站驗車，導致車牌遭註銷。今年8月被台北市員警攔查告發並扣牌，他卻不循合法管道取回車牌，竟「異想天開」上網購買假車牌懸掛上路，企圖蒙混過關。

淡水警分局表示，員警揭穿偽造車牌後，沈男則懊惱的直呼「太倒楣了，剩沒幾天就能重新領牌了！」員警隨即依涉嫌刑法偽造特種文書罪嫌，將他移送士林地檢署偵辦。

淡水警分局呼籲，民眾若車輛遭註銷或需驗車，應依規定向監理機關辦理相關程序，切勿為求方便或逃避稽查，而使用偽造車牌。不僅觸犯刑法，可處5年以下有期徒刑，也可能危害道路交通安全。

照片來源：新北市警方提供

