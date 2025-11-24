AI巡防系統查獲失竊汽車 租車未還涉侵占和解未通報尋獲

cnews204251124a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市金山警分局員警，前（22）日晚間9時30分左右，在AI巡防系統示警後，當場查獲1輛涉嫌被侵占的通報失竊車輛。金山警分局表示，轄區萬里派出所員警，當晚運用AI巡防系統，在萬里區瑪鋉路一帶，發現1輛顯示為失竊的自小客車，員警立即攔查。29歲王姓駕駛，則辯稱透過線上租車，從台北市開車到新北市萬里散心，根本不知道車輛已報失。但員警仍要求王姓駕駛同行返所協助配合查證。

廣告 廣告

金山警分局表示，聯繫汽車租賃公司的黃姓銷售業務員，原來今年9月間，曾因客戶借車未依時歸還，於是代表租車公司，前往台中市警局第五分局東山派出所報案提告侵佔，所以警方系統會顯示為車輛失竊狀態。但10月間已與被告達成和解，卻在和解後未主動通報警方，辦理車輛已尋獲作業，導致這輛汽車仍為失竊狀態註記。

警方表示，已要求黃姓業務員接獲員警聯繫通知後，儘速向警方辦理車輛已尋獲等相關手續。而他當晚也立即前往就近派出所，辦理車輛撤尋作業；疑無辜駕駛失竊車輛，被帶回警局的王姓駕駛，也在釐清案情後，隨即放行。但他則直呼冤枉與倒楣。

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

高速狂飆拒攔檢 警逮通緝犯起獲依托咪酯菸彈

祈福轉運都是假 警提醒銀髮族宗教加投資最夯詐騙組合

【文章轉載請註明出處】