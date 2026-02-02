「AI巡防系統」助攻 查問題車牌.示警車手提領熱點

台北市 / 綜合報導

持續帶您聚焦來看，警方會發現這名逃逸駕駛行跡有異，疑似開「偽變造車牌」的車，就是靠AI巡防系統助攻，警用機車或巡邏車都能裝備，在路上能一一偵測車牌，若查到失竊車或有問題等，都能立刻向警方示警，新功能還包含熱點分析，經過詐騙車手提領熱點時也會提醒員警。

警方說：「靠邊停車，靠邊停車。」警方一開口就要對方配合攔查，在這之前，警車兩退兩進，轉超過90度跨越車道，目標鎖定前方白色轎車，警方說：「他要跑，他要跑。」警笛大作警車加速猛追，會察覺這輛車有異狀，就是因為警方AI巡防系統發現他疑似懸掛變造車牌。

AI巡防系統警示說：「發現，發現。」沿路巡邏，鏡頭對準路邊車牌一一偵測，查到問題，不只立刻警示提醒員警，還強棒痛擊詐騙逮車手，AI巡防系統警示說：「熱門提領熱點。」

桃園市刑大科偵隊偵查佐劉松國說：「我們開(時速)40，50，60也都辨得到，在伺服器加上我們的鏡頭在做辨識。」警方也表示，第一線與後台同步串聯，在巡邏與特搜方面，是不可或缺的助攻利器，綜合市府與科技生產廠資訊，系統能辨識車牌，追查可疑車輛，掌握目標位置，同時連線警政署，協尋車輛資料庫，還可以即時傳輸影像，緊急通報提升支援效率，辨識準確率方面，白天可達95%，夜間也有90%。

桃園市刑大科偵隊偵查員楊霱說：「建置239台，它自動辨識效能比人工查詢，提升了9倍以上，以桃園為例，這套系統每月平均，可以辨識680萬筆車牌辨識的資料，這相當於替全局節省3萬小時的警力。」

以桃園市今(2026)年開始到2月1日統計，靠系統辨識，查獲汽機車號牌異常，共23830輛最多，另外包含失竊、協尋、酒駕車等，共超過2.5萬輛，以AI自動辨識取代人工比對，除了提高尋獲比例，也可以節省警力，科技辦案助攻，為治安增防線。

