AI巡防辨識系統示警 科技助攻警查獲偽牌車犯嫌
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
新北市三峽警分局員警，昨（29）日上午10時53分左右，成功運用AI巡防辨識系統，查獲一起行使偽造特種文書案件，逮獲22歲張姓男駕駛，展現科技執法的高效成果。三峽警分局表示，員警查證後，確認轎車懸掛的車牌為偽造車牌，依法告知張男相關權益並逮捕，全案訊後移送新北地方檢察署偵辦。
警方表示，昨日上午10時53分左右，轄區三峽派出所員警巡邏時，行經三峽區忠孝街，啟用AI巡防辨識系統，不料系統即時偵測到1輛黑色自小客車，車牌竟有異常，並跳出警示通知。員警立即上前攔查，張姓男駕駛也現身表示，車輛為自己所有，但員警查證後，確認汽車懸掛的車牌為偽造，依法逮人。
三峽警分局表示，依據《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第3款及第6款規定，張嫌因懸掛偽造車牌及於牌照吊扣期間仍駕駛車輛，將分別面臨新台幣3600元至3萬6000元的罰鍰，並由三峽派出所員警開立兩張告發單。兩張告發單罰緩金額高達新台幣7200元至7萬2000元，還當場移置保管，查扣車輛。
三峽警分局長許再周表示，AI巡防辨識系統，如同「神眼」般精準，大幅提升巡邏效率與犯罪偵防能力，未來將持續強化科技執法，打造更安全的生活環境。
照片來源：新北市警方提供
