AI巡防！淡水警查獲偽造車牌 騎士嘆：差幾天就能領牌
記者黃秋儒／新北報導
新北市淡水警分局巡邏員警6日凌晨執勤時，運用AI巡防系統精準比對車牌資料，發現一輛重機車掛牌異常，經上前攔查後，竟查出騎士懸掛偽造車牌行駛上路，當場依涉嫌刑法偽造特種文書現行犯逮捕移送法辦。
淡水警分局指出，6日凌晨1時許，淡水警分局水源派出所副所長陳銘宣與警員林威佐巡邏經過學府路205巷口時，車上AI巡防系統自動比對發現，一輛由19歲沈姓男子騎乘的重機車，該車牌早在今年8月因逾期未驗車而遭監理站註銷，員警隨即上前攔查，沈男也主動配合返回派出所說明。
淡水警分局提到，熟料，員警在執行扣牌、扣車作業時，發現該車牌材質與字體與一般正式牌照明顯不同，經進一步查證確認為偽造車牌，原來沈男日前因改裝車遭告發，卻遲遲未到監理站驗車，導致車牌遭註銷，今年8月遭北市員警攔查告發並扣牌，他卻不循合法管道取回車牌，竟「異想天開」上網購買假車牌懸掛使用，企圖蒙混過關，當被揭穿後，沈男懊惱直呼「太倒楣，剩沒幾天就能重新領牌！」員警隨即依涉嫌刑法偽造特種文書罪嫌，移送士林地檢署偵辦。
淡水警分局呼籲，民眾若車輛遭註銷或需驗車，應依規定向監理機關辦理相關程序，切勿為求方便或逃避稽查而使用偽造車牌。此舉不僅觸犯刑法，可處五年以下有期徒刑，亦恐危害道路交通安全。
