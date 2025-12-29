AI工作機會9.9萬個 業務職缺成長76%

▲人力銀行最新數據指出，AI相關工作機會不僅達到年增38%的驚人幅度，職務結構也從過去以技術為核心，擴展至例如業務銷售等具備AI素養與商務能力的跨域人才。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

[NOWnews今日新聞] 台灣產業對AI人才需求快速升溫。104人力銀行最新數據指出，AI相關工作機會不僅達到年增38%的驚人幅度，職務結構也從過去以技術為核心，擴展至例如業務銷售等具備AI素養與商務能力的跨域人才，面對企業搶才戰白熱化，求職者需要更完整的AI求職工具，快速統整市場資訊並升級多元技能，才能幫助自己把握浪潮脫穎而出。

AI工作機會9.9萬個 跨域AI業務成新寵兒

根據104人力銀行統計，2025年11月AI相關工作機會9.9萬個，與去年同期7.1萬個相較，增幅高達38%，顯示2025年台灣產業導入AI的腳步顯著加快。根據104人力銀行《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，因應AI數位轉型發展需求強勁，75%企業願意為具備AI開發技能的人才提供薪資加碼等誘因，平均增幅達9.5%以上。

104人力銀行表示，觀察AI相關工作的產業分布，近半數集中於電子資訊/軟體/半導體業，其次則為軟體及網路相關業、批發/零售/傳直銷業；職務類型以軟體/工程人員持續居首，工作機會共有近2萬個，顯示企業仍持續強化AI核心技術和系統建置實力，值得一提的是，業務銷售人員成為AI相關工作的第二大職類，工作機會近1萬個，與去年同期相較呈現76%的驚人成長，顯示台灣的AI發展已進入商業化擴張期，急需「懂產業、懂產品、懂客戶」的跨域人才，扮演連結技術與市場的關鍵角色。

整合AI熱門職缺與媒合工具 求職效率全面升級

面對AI趨勢快速演進，AI相關工作資訊百花齊放。104人力銀行特別設置「AI職涯平台」整理超過萬種AI職缺，可一鍵搜尋熱門職類，所有相關工作機會一目瞭然。另外，平台也整合最新AI媒合工具讓服務全面升級，取代傳統履歷投遞與人工搜尋方式，幫助求職者挖掘潛在適合自己的工作機會、提升求職效率。

統整216堂AI課程、65項證照 從入門到專業一站式學習

104人力銀行產品暨價值營運處資深協理王之璘表示，在AI技能迅速普及的現在，求職者對AI的學習需求大幅增加，但多數人仍面臨「不知道從哪開始」、「課程資訊太多難以判斷」、「職涯目標與學習方向無法對應」等痛點。許多上班族想加強AI能力，卻卡在基礎概念不足、課程內容不夠實務化，或是缺乏檢驗成果的方式；學生也常面臨跨領域技能整合不易、難以理解職缺需要哪些AI能力，這些學習障礙，成為許多人無法跟上AI時代的重要原因。

為協助求職者補強AI實戰力，104人力銀行AI職涯平台整合「學習x測驗x證照」的一站式資源，提供清晰可循的技能成長路徑。課程涵蓋從入門到應用的主題，更可依照自身職務進行篩選，總計216堂AI主題相關線上課程、證照方面也統整65項重要AI認證。

王之璘提醒求職者，AI時代的職涯競爭力有三大必備方向，首先是至少精通1至2種AI生產力工具，幫助自己提升工作效能；其次是具備可跨職能使用的技能，例如數據分析、社群經營等幫助自己增加職涯彈性；以及強化資料分析運用與人際溝通協作的能力，確保自己成為能掌握AI、不被取代的關鍵人才。

