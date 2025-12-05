AI工具誰最夯？Gemini打敗ChatGPT奪冠

【記者趙筱文／台北報導】2025年台灣搜尋熱點正式揭曉，AI工具成為今年最受矚目的科技趨勢。Google公布的「快速竄升AI工具榜」中，Gemini 強勢奪冠，ChatGPT、Sora 等新秀也躍上榜單，顯示台灣使用者已全面擁抱生成式AI，從學習到創作都深度導入日常。

Google公布2025台灣年度搜尋榜單，其中最受科技圈關注的莫過於「快速竄升AI工具榜」。在生成式AI全面融入生活的一年裡，台灣使用者的搜尋焦點也重新洗牌，Gemini以強勁聲勢奪下AI工具冠軍，DeepSeek與Grok分居二、三名，成為今年台灣網路討論度最高的AI三巨頭。

榜單顯示，從學習整理到影像生成、從個人助理到開發者工具，AI已成為台灣人最積極投入的數位技能。能大量吸收知識、支援寫作與研究的NotebookLM名列前段，而開發端工具如Google AI Studio、Manus與Cursor同樣受到高度關注，反映使用者不只把AI當「解題工具」，更開始運用它打造個人化代理人與產品雛形。另一方面，今年話題性十足的影像生成工具如Nano Banana與Sora，也持續引發社群熱度，帶動創作者與一般民眾的跨領域應用。

Google指出，年度榜單依搜尋量「竄升幅度」計算，期間為去年12月至今年11月18日。2025台灣快速竄升AI工具前十名分別為1.Gemini、2.DeepSeek、3.Grok、4.NotebookLM、5.ChatGPT、6.Google AI Studio、7.Nano Banana、8.Sora、9.Manus、10.Cursor。

從今年的搜尋脈絡可見，AI已不只是趨勢，而是台灣人日常生活的新基礎工具。無論是用AI整理筆記、產生影像、寫程式，或打造個人專屬助理，2025年的搜尋行為已清楚示範：台灣正快速進入「AI實用時代」。

2025快速竄升AI工具榜前十名，Gemini奪冠，ChatGPT、Sora等工具皆進榜，反映台灣AI使用需求快速擴大。Google提供、AI製表

