「AI工具＋資策會證照」成新趨勢 光禾感知、大佳雲端科技合作上線

【警政時報 林照東／台北報導】為協助企業加速導入生成式人工智慧（Generative AI）應用並建立可衡量的人才能力標準，光禾感知（OSENSE）與大佳雲端科技（WearTech）於12月25日在光禾感知總公司完成合作簽約，宣布共同推出整合「AI 工具導入教育訓練＋資策會證照」之企業導入方案，協助多元產業無縫接軌生成式 AI 轉型。

生成式 AI 企業導入需求升溫 實務痛點待解

近年生成式 AI 技術快速發展，企業導入需求持續攀升，但在實務應用上，仍普遍面臨導入速度不足、教育訓練缺乏一致標準，以及導入成果難以量化等問題。此次合作即聚焦於企業 AI 導入落地與人才能力標準化，透過制度化流程與認證機制，協助企業縮短導入時程，並確保實際應用成效。

光禾感知執行長王友光（左）與大佳雲端科技總經理李國憲（右）於簽約現場合影留念，象徵雙方正式啟動生成式 AI 企業導入合作。（圖／記者林照東翻攝）

AI 工具結合系統與訓練 建立標準化導入流程

本次合作方案，將光禾感知旗下 OVideo、QubbyAI 等生成式 AI 工具，與大佳雲端科技的智慧管理與流程系統進行整合，同時導入 資策會（資訊工業策進會）相關專業認證，建立「AI 工具＋系統整合＋教育訓練＋證照認證」的一站式企業導入模式，使企業能循序完成從工具使用、流程建立到組織內部擴散的轉型階段。

雙方於簽約後展示光禾感知旗下生成式 AI 工具 OVideo，未來將結合教育訓練與認證機制，協助企業落地導入生成式 AI 應用。（圖／記者林照東翻攝）

導入資策會證照 AI 人才能力成果可驗證

在人才培育方面，本方案全面導入資策會「綠領人才認證護照」體系，涵蓋生成式 AI 能力認證、人工智慧工程素養認證、生成式 AI 美術設計能力認證（初級與中級）、生成式 AI 辦公室應用能力認證（初階與進階）、行銷科技專業人員認證、數位行銷科技管理師、數位行銷科技經理人，以及 ESG 淨零策略管理師（初階與資深），協助企業建立具公信力且可被驗證的人才能力標準。

值得一提的是，在 亞洲物聯網聯盟 推動下，資策會相關 AI 認證今年已累計完成逾 500 人次，顯示企業與機構對 AI 人才培育與能力標準化需求持續成長。

資策會數位教育研究所（EDU）公布「生成式 AI 應用能力」培訓與認證架構，內容涵蓋 AI 基礎素養、個人創作與整合應用，並延伸至文本撰寫、圖像創作、簡報製作、資料整理與視覺化等多元實務應用，作為企業與學員培育生成式 AI 人才的重要參考。（圖／記者林照東翻攝）

業界與專家觀點 強調 AI 落地與制度化

資策會教研所副所長 吳文玲表示，生成式 AI 正快速改變各行各業的工作模式，透過認證制度與標準化課程，有助於企業建立一致的人才能力基準，降低導入門檻，加速 AI 技術於企業內部落地。

光禾感知執行長 王友光指出，企業導入 AI 不應僅停留在工具採購階段，而應確保實際應用與成效驗證；結合 AI 工具、制度化流程與證照認證，有助於提升導入的可行性與可複製性。

大佳雲端科技總經理 李國憲則表示，企業轉型關鍵在於人才與流程整合，透過「AI 工具＋資策會證照」模式，可協助建立內部人才梯隊，讓 AI 成為可衡量且可持續的生產力。

光禾感知（OSENSE）執行長王友光（左）與大佳雲端科技（WearTech）總經理李國憲（右）於光禾感知總公司完成合作簽約，宣布攜手推動結合 AI 工具與資策會證照的企業導入方案。（圖／記者林照東翻攝）

首波鎖定多元產業 擴大企業 AI 應用場域

雙方表示，本合作方案首波將鎖定製造業、零售餐飲業、服務業、教育訓練單位，以及政府機關與學校等場域，後續將透過示範場域與實際導入案例，逐步擴大應用範圍，協助企業掌握生成式 AI 發展趨勢。

