AI巨擘坐一排！ 時代風雲人物出爐 黃仁勳、馬斯克、蘇姿丰上榜

【緯來新聞網】美國 ABC 新聞報導，《時代》雜誌公布今年年度風雲人物，將「AI 的創造者們」選為主角，登上封面的包括馬斯克、奧特曼、黃仁勳、祖克柏、蘇姿丰，以及 DeepMind 執行長哈薩比斯、Anthropic 執行長阿莫戴與 AI 新創 World Labs 創辦人李飛飛。

（圖／翻攝自時代雜誌X）

本次特刊推出兩款封面：第一張以經典照片「摩天樓上的午餐」為靈感，把鋼梁上的工人換成全球頂尖 AI 領袖；第二張則讓同一群人站在鷹架上，而鷹架組成巨大「AI」字樣，象徵科技巨頭正在搭建未來世界的基礎。



歷年《時代》年度風雲人物橫跨政治、娛樂與科技等不同領域，象徵當年最具影響力的代表。去年得主是美國總統川普，前一年則由全球天后泰勒絲獲選。今年則是一群在同一議題上引領潮流的關鍵人物。《時代》指出，黃仁勳、蘇姿丰等企業家正「掌握歷史之輪」，他們的技術與決策正重塑資訊、氣候與日常生活。



62 歲的黃仁勳如今已是全球第八大富豪，輝達靠著主導 AI 熱潮的先進晶片，躍升全球市值王，也成為科技、外交與地緣政治的交會關鍵。川普常在深夜親自致電黃仁勳，最近還對他說：「看來你快要接管全世界了。」



在全速發展 AI 的浪潮下，今年產業焦點已從如何負責任運用 AI 轉向推進技術本身。黃仁勳表示，「每個產業、企業與國家都需要 AI。」蘇姿丰則說，AI 工具讓超微加速建立自身生態系統，並預期2025 年是 AI 真正帶動企業生產力的一年。

