AI巨浪堆起記憶體超級循環？「兆元南亞科」是史詩紅利，還是集體幻覺

台股在2026年首月就上演一場令人驚心動魄的戲碼：南亞科市值衝破兆元大關、短短一個月激增逾4000億元，強勢擠入台股前十大。遙想3年多前，記憶體市場還深陷庫存過剩，面臨產業近十年最強寒冬，如今卻受惠於AI浪潮、產能排擠效應，搖身一變成為資本市場當紅炸子雞，但這次底是真的是結構性轉變，還是又一次「這次不一樣」的集體幻想？

HBM吃光產能、時間比資本更稀缺，AI需求扭曲供需結構

要洞悉這波行情，必須直視供需失衡的殘酷真相。美光1月宣布斥資18億美元，收購力積電苗栗銅鑼P5廠，揭示一個關鍵事實：「時間」比資本更稀缺，現成無塵室成為戰略資源。其背後原因在於，美光2026年HBM產能已全數售罄，長約甚至排至2027年。

美光之所以急於收購，源於其 2026 年度的 HBM 產能已全數售罄，長約甚至排到 2027 年。由於三大原廠對 2022 年庫存風暴的「創傷後壓力症候群」（PTSD）尚未痊癒，目前的資本支出呈現極度「偏食」：資源全力衝刺最高利潤AI需求，傳統製程則被晾在一旁。

根據分析估算，生產 1Gb 的 HBM 所消耗的晶圓產能，是標準 DDR5 的三倍以上。當三大記憶體廠將產能全面鎖定在 AI 需求上，傳統 PC、手機與一般伺服器用記憶體隨即陷入「極度飢渴」狀態。同時，AI需求也正從DRAM向NAND，甚至進一步擴散至HDD等儲存元件，推升這一波缺貨漲價狂潮。

這次喝湯還有肉能吃，AI泡沫恐懼推升估值飆漲

這種排擠效應在成熟製程引發了驚人的價格噴發。截至1月底，DDR4現貨價較一年前飆升了驚人的 1845%。南亞科市值破兆，並非因其在 AI 技術上實現了彎道超車，而是它守住了大廠棄守、市場卻飢腸轆轆的傳統製程DRAM需求。當過去只能「喝湯」的產品線，如今不只湯濃，甚至還能吃到肉，定價權也隨之回到賣方手中，為南亞科帶來紅利。

然而，記憶體盛世之下警鐘長鳴。雖然市場多頭派將南亞科目標價喊上 300 元，但外資圈如花旗卻反向開出41元極低目標價，引發市場熱議。這種罕見的估值分歧，本身就成為市場焦慮的投射，也讓這波飆漲多了幾分不安的情緒。

股價先行、基本面追趕？當缺貨成為共識，風險反而升高

這也使得市場行情在持續推升的過程，往往是股價先行反映預期，再等基本面跟上，但只要出現任何風吹草動，估值便可能迎來劇烈震盪。當前市場普遍押注下半年將全面缺貨，甚至一路延續至 2027年，但現實是，下游廠已開始回應成本壓力，調研機構也陸續下修2026年筆電出貨展望。若漲勢持續不歇，恐逼近「有價無市」的臨界點，一旦買方開始遲疑或停手，記憶體漲勢反而可能先行降溫，進而扼殺這波資金行情。

在梳理整個產業細節的過程中，並非要唱衰或力捧任何公司，而是在AI浪潮堆起萬丈高樓後，檢視資金蜂擁之下，哪些真的是「這次不一樣」，記憶體超級循環的論述是否成立，缺貨與漲價能走多遠。歷史也告訴我們，循環從不消失，只是換個節奏重來。

