AI巨頭也有倒閉恐懼 黃仁勳自曝工時「焦慮經營」

人工智慧（AI）晶片記頭輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳近日受訪詳細還原了公司創業初期多次瀕臨破產的驚險時刻，並表示自己仍帶著焦慮心情經營公司，甚至害怕破產，黃仁勳至今一週工作7天，每一天不間斷。

黃仁勳近日接受熱門Podcast節目「The Joe Rogan Experience」獨家專訪表示：「有句話叫『距離倒閉只有30天』這句話我用了33年。那種脆弱感、不確定感、不安全感並未遠離。」

輝達至今已成為AI競賽的領頭羊之一。公司最初只是顯示卡製造商。黃仁勳回憶，1995年的輝達曾面臨生死關頭。當時公司選擇錯誤的3D繪圖技術路線，與微軟即將推出的Windows 95規格不相容。

當時輝達與SEGA有合約在身，黃仁勳飛往日本向SEGA執行長坦承技術失敗，建議對方另請高明，卻厚著臉皮請求SEGA執行長不要收回預付款，甚至希望能投資剩下的500萬美元。SEGA執行長答應，這筆500萬美元讓輝達得以重整旗鼓。

今年10月底，輝達市值突破5兆美元，成為全球首家達成此里程碑的企業。黃仁勳透露，為確保公司不會一夕消失，他至今一週工作7天，只要醒著的每一刻都在工作，每天從凌晨4時開始查看電子郵件，「真的是每一天，沒有一天間斷，包括感恩節和耶誕節」。

黃仁勳指出：「我不想失敗的動力遠大於我想成功的動力，失敗比起貪婪或其他任何東西更能驅使我前進。」

