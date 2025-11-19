AI巨頭把錢花光了！專家揭Google、META甚至向市場借錢：他出手幫補血了

市場擔憂AI族群估值過高，加上預期美國聯準會降息的不確定性增加，釀美股科技股下跌，也連帶影響台股重挫。對此，財經作家狄驤在臉書發文指出，各大科技巨頭「已經把錢花光」，甚至向市場舉債，引發市場擔憂，也讓美國總統川普出手幫AI補血。

狄驤表示，「川投顧開始幫AI族群補血」，最近市場擔憂的因素之一是，科技巨頭已經把錢花光，甚至開始向市場舉債，除了甲骨文（Oracle）、Google跟META，最近還加入了亞馬遜（Amazon）舉債150億美元，進一步引發市場動盪。

廣告 廣告

狄驤提到，川普也再次發文表示，「對AI的投資幫助美國經濟，而美國的過度監管正在破壞這個增長引擎，如果不放寬監管，中國將很快追上美國。」



狄驤認為，川普再次表態對市場來說是好消息，或許未來還可以進一步期待更多支持AI產業的政策，不讓市場過度擔心錢荒。最近沙烏地阿拉伯表示要投資美國1兆美元，就是不錯的強心劑，短線先觀察VIX指數是否有回落到20以下的安全區域。

狄驤指出，市場資金明顯從高檔漲多族群，轉移到了盤整股或非電族群，代表許多主力早已在未雨綢繆，未來等到市場信心回穩，我們有望看到主流族群轉換。首要目標就是把目光放在好企業上，同時密切關注總經對AI產業的影響，並擬定低風險高勝率的策略。

更多風傳媒報導

