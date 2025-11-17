AI巨頭撐起股市動能 這只掌握雙報酬契機！
財經中心／余國棟報導
受惠AI科技產業持續暢旺影響，10月美主要指數屢創新高，卻引發市場出現部分雜音，擔憂AI產業過度樂觀，投資人情緒過熱導致AI估值偏高，全球指數在步入11月後短暫拉回整理。
對此國泰投信表示，近期多家企業公布第三季財報普遍優於預期，顯示經濟具有韌性，加上美國經濟軟著陸的方向不變，審慎樂觀看待股市。但也提醒投資人應回歸理性，不過分追高並且留意股債配置；由於債券可以在資產配置中，適度發揮分散風險作用，且聯準會上月宣布降息1碼、到今年底前隱含1碼降息機會，明年應會持續降息，債券可先卡位資本利得成長契機，投資人可透過國泰美國多重收益平衡基金，同時布局深具潛力的美股、債券市場。
國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，AI產業依舊看好，基金持有將近4成的股票，其中產業配置以AI、科技類股為主，包括晶片、伺服器製造商、雲端相關的AI基建概念股、以及更下游與應用軟體公司，由專業經理團隊依照市場趨勢即時調整，從多檔個股中揀選出基本面穩健且評價面良好的企業納入投資組合，為投資人把關，目前基金持有投資組合包括AI巨頭輝達、微軟、亞馬遜等7巨頭成員，在AI迎來爆發性成長下，後續成長空間可期。
基金亦持有超過5成的債券部位，並以公司債為重；范姜佩瑩也補充，公司債在今年以來的表現雖不如股市具爆發性，但由於今年債券利率走低，今年以來不論是投等債或非投等債指數的總報酬約落在7%到8%之間，因此投資組合持有一定比重的債券部位，除了可以平衡股市造成的波動外，也有望提供利息收入，提升投組整體報酬的穩定性。
總體來說，儘管美國勞動市場出現走軟的跡象，但整體經濟保持韌性，依舊具有布局價值。最新的9月數據也顯示，關稅對物價的影響比預期小，加上住房成本下滑、薪資通膨和旅遊需求的走軟也有抵銷作用，因此預期到明年通膨會呈現緩降趨勢。近期聯準會的言論轉鴿，市場普遍預期明年上半年會持續降息；大而美法案的減稅在，明年對企業與消費將有支撐作用，都是維持市場風險情緒的利多因素。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
