AI巨頭狂燒錢恐陷「囚徒困境」 比爾蓋茲也搖頭：將成死胡同





全球科技巨頭為了搶佔人工智慧（AI）主導權，正陷入一場昂貴且難以退出的競賽，恐成「囚徒困境（Prisoner's Dilemma）」。根據外媒報導，管理資產約370億美元的戴維森肯普納資本管理公司（Davidson Kempner Capital Management）首席投資長尤塞洛夫（Tony Yoseloff）指出，這場競賽讓企業「不得不投資」，否則就可能在競爭中落後。但問題是，真正的科技突破往往需要多年才能產生經濟回報，但華爾街對AI收益卻迫不及待。

根據《商業內幕（Business Insider）》報導，尤塞洛夫近日在高盛（Goldman Sachs）Podcast節目《Exchanges》中表示，AI投資狂潮不僅限於矽谷，因為少數市值龐大的科技公司主導了美股市場，其行為幾乎牽動所有投資者，他表示：「你必須投資AI，因為你的競爭對手也在投資。如果你不跟上，就會在競爭中落後，無法保持優勢」。

他並不認為AI僅是炒作，而是延續歷史上科技變革的必經階段。尤塞洛夫指出，1980年代美國個人電腦普及後，企業生產力花了約十年才明顯提升；網際網路商業化後，也經歷五至六年才見到經濟效益。若歷史重演，當前AI熱潮的實質收益可能仍需數年才能實現。

然而，市場的反應卻過於急切。「市場似乎預期AI報酬即將到來，但現實可能要慢得多。」他警告，一旦資本支出（CapEx）效益未能及時兌現，投資者可能開始懷疑這些龐大投入的回報，市場或將出現所謂的「AI震盪（AI wobble）」。

尤塞洛夫強調，目前推動AI支出的公司大多財務健全，擁有可持續再投資的現金流。然而，公開市場的耐心有限，「當市場開始質疑這些投資的回報時，還能容忍多久？」他反問。

報導指出，他將當前的AI投資熱潮比喻為過去的「網際網路泡沫」及「漂亮50」（nifty fifty）時期，當年雖然科技創新真實存在，但投資人花了約15年才回本。

尤塞洛夫的警示正值外界對AI投資是否造成股市泡沫的激辯之際。包括OpenAI執行長山姆‧奧特曼（Sam Altman）在內的業界領袖，也坦言AI確實存在過度炒熱現象。奧特曼8月曾表示：「整體而言，投資人對AI的興奮確實過頭了。」但他也強調，AI仍是「近年最重要的發展」。

微軟共同創辦人比爾‧蓋茲（Bill Gates）亦於10月底指出，目前的AI投資氛圍與1990年代末期的網路泡沫相似，並警告「許多投資最終將成為死胡同」。

