AI巨頭領軍漲 美股收高「標普500連三紅」

[NOWnews今日新聞] 美國將迎來聖誕假期，美股週一（22日）主要指數集體收漲，在節假日前的縮短交易週開局走穩。人工智慧（AI）相關個股的走強成為推動大盤上行的主要動力，標普500指數連續第三個交易日收紅，11大類股幾乎全數收高。

道瓊工業指數上漲227.79點，或0.47%，收於48,362.68點；標普500指數上漲43.99點，或0.64%，收6,878.49點，是連續第三個交易日收紅；那斯達克綜合指數上漲121.21點，或0.52%，收在23,428.83點；費城半導體指數上漲77.71點，或1.10%，收7,145.57點。

與人工智慧相關的關鍵個股為大盤提供支撐。路透社報導，輝達（Nvidia）正尋求於2月中旬開始向中國出貨其H200晶片，帶動股價上漲逾1%。同時，美光科技（Micron Technology）股價大漲約4%，甲骨文（Oracle）則上漲逾3%。

華爾街剛結束主要指數表現分歧的一週。上週後段科技股強勁反彈，帶動標普500指數與那斯達克指數在近四週中第三度收週線上漲。本月表現優異的道瓊工業指數則結束了先前連續三週的上漲動能。

不過投資人正觀察人工智慧概念股在年底前是否仍能維持領先地位，尤其是在科技股估值偏高的疑慮下，資金開始輪動至估值較低的市場板塊。此外，市場也對是否會出現「聖誕行情」存有疑慮，因為標普500指數仍難以站穩關鍵技術水準。

華爾街或收聖誕行情大禮

Prime Capital Financial副投資長麥高（Will McGough）向CNBC表示：「從市場角度來看，我認為沒有太多事情會推動行情，因此大家理所當然都在期待聖誕行情。」

他補充說，自己正在關注市場最終收在什麼位置，特別是標普500指數已接近7000點大關。目前該指數在2025年已上漲約17%，此前在2023年上漲逾24%，2024年則上漲逾23%。

隨著指數有機會連續第三年實現超過20%的漲幅，這將被視為「相當罕見」的情況，麥高表示，他對明年市場抱持「審慎樂觀」態度，但投資人仍須為波動做好準備。

麥高表示：「市場目前預期2026至2027年的企業獲利成長率約為14%，這是個相當龐大的數字。過程中一定會出現顛簸。」他並點名新任聯準會主席以及期中選舉，可能成為引發市場動盪的催化因素。

根據Bespoke Investment Group的統計，自1945年以來，包含聖誕節在內的那一週，標普500指數約有三分之二的年份呈現上漲，平均週漲幅約為0.53%。

而在年初至今上漲15%、但12月下跌的年份中，平均報酬更為強勁，這類情況下標普500指數約有78%的機率上漲。

Bespoke的數據為等待觀察所謂「聖誕老人行情」是否會實現的投資者，帶來相對正面的訊號。

紐約證券交易所將在週三（24日）平安夜於美東時間下午1點提前收盤，並將在週四（25日）聖誕節休市。

華爾街頂級策略師如何看待明年股市走向

據華爾街頂級策略師的看法，2026年股市仍有望再創雙位數漲幅。

依據2026年CNBC市場策略調查，華爾街普遍認為多頭市場可望再延續一年，但力道可能不如今年。策略師平均預估，標普500指數明年年底將收在7629點，較目前水準仍有11.6%的上漲空間；以中位數來看，目標則為7650點，約上漲13%。

這些預期漲幅高於今年年初時策略師的估計，而2025年的實際表現更是大幅超出預期。隨著年底逼近，標普500指數正站在實現「三連霸」的門檻上，此前在2023年上漲24%，2024年上漲23%。截至上週五收盤，該指數在2025年已上漲逾15%，在關稅疑慮與AI泡沫擔憂下仍屢創歷史新高，本月更首度站上6900點。

Fundstrat研究主管湯姆‧李（Tom Lee）本月稍早在報告中寫道：「在連續三年年漲幅超過20% 之後，牛市依然活躍。龐大的『憂慮之牆』反而成為多頭市場的助力。」

