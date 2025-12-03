AI市場和傳統電子業爭搶記憶體晶片 全球供應鏈拉警報
就在全球投資人擔心AI浪潮是否出現泡沫化時，或許可從供應鏈的角度觀察，誰能取得足夠的晶片武器，打贏這場勝仗。受到AI需求擠壓，全球各類記憶體晶片面臨低庫存危機，也難怪輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳得四處奔波，和供應商拉關係確保供應不斷鏈。
為了探明目前全球晶片供應鏈現況，路透社近日訪問近40名業界人士，其中包括17位晶片製造商和經銷商高層。調查發現，這波供應緊縮幾乎涵蓋各類型記憶體，從用於USB和智慧手機的快閃記憶體，到建構數據中心的AI晶片所需先進高頻寬記憶體（HBM）全都陷入可能隨時缺貨危機。
根據研調機構TrendForce，隨機存取記憶體（DRAM）供應商的平均庫存量從去年底的13至17週一路下滑，今年7月時的庫存量約可撐13至17週，到了10月僅剩下2至4週。
各類記憶體晶片的庫存不足，正值全球投資人擔憂AI浪潮將出現泡沫危機。部分市場分析師認為，恐怕只有規模最大、資金最充足的業者才能在量少價高的狀況下取得發展AI所需的晶片。
3名知情人士透露，包括微軟、Google、TikTok母公司字節跳動都在確保主要記憶體製造商的美光、三星、SK海力士等供應商穩定供貨。
路透社日前報導指出，三星上月調高伺服器記憶體晶片售價6成。輝達執行長黃仁勳今年10月赴首爾和三星集團董事長李在鎔享用「炸啤」也坦承，記憶體價格上漲幅度顯著，然輝達必須確保供應無虞。
據悉，除了黃仁勳親自勤跑供應鏈，中國的阿里巴巴、字節跳動和騰訊等科技大廠也於今年10月和11月派出高層造訪三星及SK海力士，要求供應所需晶片。
SK海力士10月宣布，該公司的2026年晶片產量已售罄。三星則表示，將確保客戶為明年預定的HBM晶片供應量。兩間公司均承諾擴大產量，因應AI需求熱潮，但為傳統晶片所開設的新廠得等到2027年或2028年才能上線。
一名不具名記憶體晶片廠商高層向路透社表示，若要增加產能至少得花兩年時間，但業者擔心一旦需求驟降，新增生產線將淪為閒置。
顧問公司Counterpoint Research指出，今年第4季的先進和舊式記憶體價格上漲3成，明年初將繼續漲價2成。
台灣筆電製造商華碩表示，該公司的記憶體零件庫存量可撐4個月，但若有必須將調整產品售價。
中國智慧手機品牌真我（Realme）印度市場銷售主管Francis Wong向路透社表示，記憶體晶片的漲幅可說前所未見，迫使該公司於今年6月調漲售價2至3成。
中國小米也說，將透過調漲價格已及提高高階手機銷售佔比，來抵銷記憶體成本上漲。
許多經濟學家和企業高層警告，若此波記憶體供應鏈緊縮持續更長時間，不僅重挫AI發展，其他消費電子產品也將被迫漲價，進一步助長通膨。
科技顧問公司「灰狗研究」（Greyhound Research）執行長哥吉亞（Sanchit Vir Gogia）說：「記憶體晶片短缺已逐漸從零件供應鏈的隱憂擴大到總體經濟危機。」
