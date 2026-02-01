AI席捲寂寞經濟 掏空你口袋

寂寞經濟發燒，根據全球市場研究報告，成人情趣用品已從「禁忌產業」轉型為「悅己經濟」，其中無人商店在台灣仍具優勢，適合追求零互動的消費者。（蕭承訓攝）

2025年人工智慧（AI）席捲全球產業，帶動寂寞經濟迅速發展，尤其虛擬實境（VR）等技術成熟，帶來更擬真貼心的陪伴產業商機。高雄師範大學事業經營系教授林文寶指出，虛擬偶像或AI伴侶等，透過與用戶之間對話、陪聊，滿足用戶被陪伴的心理需求，但如果AI能夠模擬人類情感，人們也有可能對機器過度依賴，產生負面效應。刑事局也發現，去年假交友詐騙財損高達26億元，每天55人被騙。

32歲日本女子野口友里奈，去年身穿白紗與冠冕在婚禮會館舉行儀式，「嫁給」在ChatGPT上打造的虛擬伴侶，她戴上擴增實境眼鏡，對著新郎「戴上戒指」，掀起話題。

林文寶指出，「VR／AR」技術可以打造沉浸式虛擬約會或社交空間，讓用戶雖身處異地也能有「身歷其境」的互動體驗，未來甚至可能出現陪伴型機器人，這些技術創新將進一步拓展寂寞經濟的邊界，創造新的商業模式。

他表示，透過手機App或網站媒合單身人士結識異性，是寂寞經濟中最典型的模式之一。例如Tinder、Bumble等全球交友軟體，以及本地的「真愛」、「婚姻介紹所」等服務，都屬於此類，而直播平台興起，除了真人直播，近年也出現虛擬偶像或AI伴侶等服務。

林文寶指出，寂寞經濟帶來商機與便利，但快速發展也帶來問題，如人際關係商品化可能導致真實人際互動的疏離，當愈來愈多人花錢找陪伴，對現實的親密關係、友誼都會受到影響，而隱私及安全問題，一旦發生資料外洩或詐騙，更會影響權益。

英國《衛報》報導，AI技術性快速發展，新型成人約會網站迅速興起，提供用戶與高度逼真的AI女友互動機會，用戶可以每月付費與客製化的虛擬女友聊天、調情，甚至交換裸照與色情影片。《經濟學人》也指出，人工智慧正顛覆情色行業。有研究報告也指出，2025年人工智慧帶動成人內容市場價值將達到25億美元，預估2028年將以每年27％的穩定速度增長。

刑事局預防科長莊明雄表示，生成式AI讓任何人幾乎零門檻地製作影像與語音，加劇多類型犯罪，包括色情深偽與不實性影像，以及電信詐騙與假交友身分，國內去年假交友詐騙件數共2萬餘件，比起前年增加3000件，增幅達17％，其中許多都是以生成式照片誘騙對方，讓被害人荷包大失血。

「臉書交友詐騙被害人多是熟女、交友網站投資詐騙則是小資女。」莊明雄指出，光是「假將軍」詐騙手法就騙了10多年都屹立不搖，現在生成式照片技術愈來愈好，讓被害人根本難以辨識就陸續匯款。此外，根據英國互聯網監察基金會（IWF）的數據，2025年上半年，與AI生成的兒童性剝削內容相關報告數量激增400％。這些生成內容極為逼真，使得執法機構面臨極大挑戰。

莊明雄表示，詐騙集團拜AI發展之賜，不僅有假警察AI視訊辦案，大家最常看到的假名人勸募投資影片更是氾濫，英國報導更發現，詐騙集團利用AI犯罪數量，從2023年的50萬件激增至2025年的800萬件，顯然對全球警方而言都是頭痛問題。