AI帶動主動式ETF崛起！大家都買一樣的東西，專家提醒：小心「全民投資」藏風險
AI推動股市大漲，還能走多久？亞太股市為何是接下來的最大受益者？ETF又對市場帶來哪些影響？本刊專訪安聯投資亞太區股票首席投資總監薛永輝，剖析長期趨勢。
「AI的故事還沒完。這股AI投資熱潮不僅尚未結束，目前的行情可能僅處於中期階段。」面對美股與台股高檔震盪，安聯投資亞太區股票首席投資總監薛永輝強調，背後的核心驅動力，在於「AI科技主題」的強大支撐。
從美國到亞洲，各產業的AI投資尚在擴散階段，手機、電腦、辦公軟體等日常應用才剛啟動。「我們正目睹AI應用場景的大規模普及。現在連各公司內部都開始進行AI方面的課程，這只是起點，未來幾乎所有產品都會內建AI。」
AI科技主題與龐大被動資金，驅動了股市強勢上漲
另一個關鍵是龐大的被動資金流入。「美國的被動式ETF市場非常發達，許多大型基金與儲蓄銀行持續買進美股，成為主要推手。」他說，這類資金的特點是跟隨指數，這些被動投資人對於個別公司的估值高低相對不敏感，其流向主要由市場流動性驅動，而非基本面分析。
此外，美股的另一大動能來自散戶。「近年大量個人資金投入市場，熱度讓行情更難快速降溫，只要沒有出現系統性的大危機，趨勢就不容易快速反轉。」
薛永輝看好亞太市場展望，關鍵在三股力量：科技創新、供應鏈分散（中國加一）與企業改革。
首先，在創新領域，亞洲擁有完整生態系，從人才、技術到製造實力皆備。「美國有創意，但沒有製造；亞洲有創意，也能落地。」他舉例，半導體、AI、甚至生技產業的量產能力，正是亞洲競爭優勢。
第二是供應鏈分散， 即「中國+1」效應，為印度、越南等東南亞國家帶來了結構性的成長機會。
三是企業改革， 整個亞洲正掀起一波公司治理改革浪潮。日本的公司治理改革已見成效；韓國推動「價值提升計劃」，旨在解決大型財團交叉持股、低估價值的問題；中國的國企改革也在持續進行。
談到中港股市，他坦言市場波動仍大，但底部已逐步確認。中國企業的半年報普遍優於預期，競爭力其實比外界想像強很多。加上歐洲資金已開始增加配置，「目前中港股在全球配置中仍屬低配，未來若回到正常水位，資金流將帶動新一波行情。」
至於中國內部的政策觀察指標，包括安全網建設（醫保、社保）與內需刺激方案，將是恢復信心的關鍵。「當老百姓有安全感，儲蓄就會轉向消費與投資，股市才會活絡。」
薛永輝表示，中國推出了自己的AI模型DeepSeek，這向市場證明，中國科技產業具備強大的應變與商業化能力。它的強項或許不在「從0到1」的原始創新，但在「從1到N」的規模化、量產與商業應用上，實力驚人，電動車產業就是最好的例證。例如中國的生技公司雖不是原創，但在藥品量產上已成為歐美藥廠的重要合作夥伴。
重要的中長期趨勢：資金回流亞洲
他也觀察到一個重要的中長期趨勢：資金回流亞洲。「我們看到亞洲的投資者開始將佈局在海外的美元資產獲利了結，將資金匯回國內，這直接導致了亞洲貨幣的走強。」他認為「分散美元資產」或「亞洲資金再平衡」的趨勢才剛剛啟動，儘管中美關稅等政治因素會帶來短期干擾，但長期的結構性方向已然確立。「這波結構性轉移會持續，亞太股市是最大受益者。」
近年來，全球資金版圖正快速重塑，ETF以驚人速度壯大，擁有橫跨主動與被動投資的經歷，薛永輝如何看待ETF發展？「ETF的成功關鍵不是便宜，而是在於便利性。過去投資人買共同基金要到銀行開戶、填一堆表格、等待處理；現在拿起手機就能完成投資，這是重大轉變。」
對於發行機構來說，同樣是重大轉變。她表示，最大的差別在於，ETF面對的是普羅大眾，不像共同基金面對的是銀行銷售人員或專業顧問。「ETF就好像消費產品，就像賣手機、賣化妝品一樣，要有清楚定位、品牌與時機。推出時要讓人一看就懂：你買到什麼？」
隨著ETF日益壯大，主動基金正面臨市場的重新洗牌。他坦言：「過去有些所謂的主動基金，其實只是『不是那麼主動』，投資組合跟指數差不多。這類基金會被市場淘汰。真正的主動經理人，必須敢於做出高主動度的投資決策，並持續創造超額報酬。」
「全民投資」現象也隱藏風險：大家都買一樣的東西
雖然ETF提供了投資的便利與低成本，但他提醒，這種「全民投資」現象也隱藏風險。「現在大部分投資人都買同樣的東西，例如美國的『七巨頭』。如果這些龍頭股出現問題，整個市場都會受傷。」
由於被動基金以市值加權為主，資金自然集中於權值股，「看似分散，其實集中。」他建議，投資人應該利用ETF作為Beta（市場報酬）的基礎，再透過主動策略追求Alpha（超額報酬），形成更具彈性的投資組合。
談到主動式ETF的興起，他提出極具啟發性的觀點：「這是一場投資專業的民主化。」
他解釋，過去投資人若想接觸專業主動策略，必須經過繁瑣流程，如今，只要在交易所就能直接買到主動式ETF，「投資人等於用更低的門檻，買到了基金經理人的投資智慧。」
他認為這將徹底改變投資市場的結構。「現在投資人只要像買股票一樣，就能參與專業團隊的策略，這讓專業知識的可近性大幅提高。」台灣五、六年前才開始發展ETF，現在已是亞太第三大市場。他特別看好台灣市場的潛力。
