AI帶動半導體超級循環！國泰00830成資金避風港 受益人數創新高

【記者呂承哲／台北報導】隨全球AI應用逐步邁向商用化，科技產業景氣持續回溫，帶動半導體相關類股表現強勁。晶圓代工龍頭台積電日前於法說會釋出強勁資本支出規劃與樂觀展望，不僅推升股價再創新高，也為即將登場的美股超級財報週提前暖身。

在市場情緒轉趨樂觀下，投資人積極透過ETF參與全球半導體成長契機，其中國泰費城半導體（00830）表現尤為亮眼，已連續三週單週增加逾2萬名受益人，1月受益人數累計增加66,205人，總數達148,136人，為目前台灣海外股票型ETF中受益人數最多者，顯示其已成為布局海外科技股的重要工具。

00830基金經理人李翰林表示，從第一季美股走勢觀察，市場情緒已由去年的保守轉為相對樂觀，整體經濟環境呈現溫和成長、通膨相對受控，有利科技股表現。尤其雲端服務供應商（CSP）對GPU與高頻寬記憶體（HBM）的需求仍然強勁，成為支撐半導體產業的重要動能。相較之下，部分零售與民生消費成長放緩，使市場同步關注聯準會後續政策動向，但具備明確成長題材的資訊科技族群，仍是資金聚焦所在。

進一步觀察00830所追蹤的費城半導體指數，成分股涵蓋台積電ADR、光刻機龍頭ASML、半導體設備大廠Lam Research，以及HBM記憶體關鍵供應商美光等，近年皆在AI浪潮推動下展現高度成長性。回顧產業發展，2024年市場焦點集中於算力晶片，2025年則因HBM供給吃緊，帶動記憶體族群表現，同時推升相關設備需求。

隨著HBM技術演進與DRAM、3D NAND堆疊層數提升，蝕刻與沉積等關鍵設備需求同步放大。展望2026年，台積電與記憶體大廠持續擴大資本支出，投資邏輯也由「賣鏟子」延伸至「如何製造鏟子」，半導體設備族群有望成為下一階段市場關注焦點。

李翰林指出，美股科技財報季來臨，市場關注重點已不僅限於單季營收，而是企業未來資本支出與AI業務變現進度。國泰投信ETF研究團隊建議，AI趨勢未來2至3年仍是科技主軸，短期波動反而提供布局機會，投資人可透過00830分散布局算力、記憶體與設備族群，掌握半導體產業長線成長紅利。

