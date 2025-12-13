AI帶動台灣經濟成長亮眼 受僱人員報酬增速上揚

（中央社記者潘姿羽台北13日電）AI熱潮點燃台灣出口與投資雙引擎，台灣經濟成長率締造亮眼成績，但主計總處統計顯示，去年台灣受僱人員報酬占GDP比率降至43.1%。主計總處官員說明，目前拉動經濟動能貢獻為電子資通產業，雖然科學園區工程師的薪水比一般上班族亮麗，但企業須投入高資本、技術，相較人力成本大很多，為行業屬性使然。

主計總處強調，從GDP分配面各類別年增率來看，113年營業盈餘年成長16.29%；113年受僱人員報酬年增率則達7.27%，為27年來最大增幅，足見企業仍將一定比例盈餘分享給員工。

蔡鈺泰直言，從數字可看出，企業已經有分享經濟成長果實，只是不可能把所有營業盈餘都分配到受僱報酬，還是需要留部分在口袋，作為後續投資應用的資金。

近年受惠於AI商機大爆發，台灣出口連年創高，成為驅動經濟成長的主要引擎。根據主計總處資料，113年經濟成長率上修至5.27%，114年經濟成長預測值更大幅上修至7.37%。

不過根據主計總處最新數據顯示，113年受僱人員報酬占國內生產毛額（GDP）比重下探至43.1%，寫新低。

GDP可以從生產面、支出面以及分配面等不同面向來觀察，分配面是將GDP分配為「生產及進口稅淨額」、「固定資本消耗」、「受僱人員報酬」以及「營業盈餘」4部分。「受僱人員報酬」以及「營業盈餘」可視為經濟果實的流向，「受僱人員報酬」意即多數民眾的勞務成果，「營業盈餘」則為企業放在口袋的獲利。

回顧台灣受僱人員報酬占GDP比重變化，1990年代初期曾站在50%，而後緩步下滑，近10年多在45%以下水準；即便2018年美中貿易戰爆發後，台商大舉回流，充實國內投資動能，台灣得以擺脫低度成長，但受僱人員報酬占GDP比重於110年下降至43.66%，113年續下滑至43.1%。

113年台灣經濟成長率達5.27%，受僱人員報酬占GDP比重不升反降，外界關切是否意味分配惡化，經濟果實無法落入社會大眾口袋。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰認為，不宜作此解讀，這是產業結構轉變呈現的結果。

蔡鈺泰說明，此事可從兩方向解讀，第一，當前對經濟成長率貢獻高的產業主要來自於電子資通產業，行業特性是資本密集、技術密集、低勞動成本。低勞動成本不是指此行業員工薪水低，實際上，科學園區工程師的薪水遠比一般上班族亮麗，但該業別而言，在資本、技術的投入，遠比人力大很多。

蔡鈺泰表示，電子資通產業的行業特性，本身就是受僱報酬占比較低，因為企業需要保留現金進行投資，如購買機器設備等，而這又是當前對經濟成長貢獻顯著的產業，導致受僱人員報酬占整體GDP比率不容易上升。

第二，從GDP分配面各類別的年增率來看，113年受僱人員報酬年增率達7.27%，為27年來最大增幅，只是營業盈餘成長更顯著，高達16.29%。

蔡鈺泰指出，GDP分配面的數字只是初次分配，實務上，企業盈餘部分會用於發放股利股息，落入股東口袋，另一方面，企業繳稅後，政府也會透過補助等方式，達到所得再分配的效果。

中經院副院長王健全指出，電子資通訊產業創造龐大產值，亮麗的總體經濟數據背後，仍不能忽視產業兩極化的問題，畢竟「台灣不能只有台積電」；尤其傳統產業就業人數更多，近年在中國產能過剩、匯率、關稅等議題夾殺之下，營運艱困，如果未能及時伸出援手，傳產不景氣可能會蔓延至勞動市場，進而影響消費信心。

王健全直言，傳統產業不只要轉型，更要升級，政府必須扮演「領路人」角色，協助傳統產業與新興商機結合，如AI、無人機、機器人等，可以請產業公協會協調企業，投入開發技術，政府提供補助款，引導產業找回核心競爭力，畢竟提升附加價值率才是維繫競爭力的根本。（編輯：潘羿菁）1141213