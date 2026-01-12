AI帶動商機 去年前11月電子零組件加班工時創46年同期最高

主計總處表示，去年11月電子零組件、電腦電子光學製品製造業加班工時續處高檔，去年前11月電子零組件業平均每月加班工時27.9小時，更創46年來同期最高水準。（圖：資料照）

AI（人工智慧）熱潮席捲全球，帶動龐大商機，助攻電子資通訊產業滿手訂單，出口暢旺。主計總處指出，去年11月電子零組件、電腦電子光學製品製造業加班工時續處高檔，去年前11月電子零組件業平均每月加班工時27.9小時，更創46年來同期最高水準。

主計總處12日公布去年11月受僱員工統計，去年11月底全體受僱員工人數856.2萬人，總工時平均為163.6小時，加班工時平均為8.9小時。細看行業表現，去年11月製造業加班工時17.4小時，電子零組件業加班工時29小時，連續29個月正成長，電腦電子光學製品製造業16.4小時，則已連續16個月正成長。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，雖然去年11月上述業別加班工時未再創高，但AI需求續強，加班工時還是處在相當高的水準；觀察財政部最新公布的出口數據，AI等高科技商機發酵，對出口形成強力支撐，金額也續創歷史新高。

若看去年前11月表現，電子零組件平均每月加班工時27.9小時，創民國69年以來、46年同期最高，電腦電子光學製品製造業平均每月15.5小時，則是近22年同期最高。譚文玲表示，受惠AI商機的電子零組件、電腦電子光學製品製造業人數增加，薪資也提高。

不過台灣產業兩極化問題並未改善，傳統產業因美國關稅政策、全球產能過剩等壓力未解，相對辛苦。譚文玲舉例，紡織業、塑膠製品、汽車及其零件製造業受僱員工數都減少，紡織、塑橡膠製品製造業等傳統產業加班工時也呈現負成長。