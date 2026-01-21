AI帶動外銷訂單 美國居冠東協躍升第二

貨輪。(Canva)

經濟部昨20日公布2025年12月暨全年外銷訂單統計，受惠AI需求持續升溫，全年外銷訂單金額達7437.3億美元，創歷史新高，年增26%。其中，美國市場接單表現最為亮眼，全年金額高達2683.4億美元，占整體比重36.1%，不僅連兩年重返2000億美元關卡，更穩居五大市場之首。





統計顯示，美國訂單主要來自AI相關供應鏈，資訊通信與電子產品雙雙創下歷年新高。全年資通訊產品接單879.8億美元，占該類產品比重37.7%；電子產品接單1238億美元，占比42.5%，成為支撐美國市場的核心動能。

值得注意的是，東協市場全年接單金額達1395.4億美元，年增41.2%，占比18.8%，首度超越中國大陸及香港的1378億美元，躍升為台灣第二大外銷訂單來源。經濟部指出，供應鏈布局調整及區域製造需求增加，是東協表現突出的主因，但後續仍須觀察中國經濟走勢與產業需求變化。





單就2025年12月觀察，美國與東協接單金額分別為283.9億美元與135.4億美元，雙雙創歷年同月新高，年增幅度達五至六成；歐洲、日本及中港市場亦呈現兩位數成長。





經濟部統計處長黃偉傑表示，目前美國訂單仍以AI供應鏈為主，汽機車零組件因關稅與去化庫存因素表現偏弱，但隨台美關稅談判底定、庫存調整告一段落，台灣可望與日、韓、歐洲站在相同競爭基準上，汽車零組件有機會成為AI之外的新成長動能。展望今年，AI商機延續，加上傳產競爭條件改善，外銷接單動能可望持續向上。