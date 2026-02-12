AI帶動建設技術人才需求 弘光科大環安系實務導向實習助學生畢業即就業
在AI浪潮加速推動產業升級、全球基礎建設與高科技建廠需求持續擴大的趨勢下，產業對具備現場實務能力、職業安全專業與跨域科技素養的人才需求明顯升溫。弘光科技大學環境與安全衛生工程系主任溫志中表示，環安系長期以「實務導向、就業導向」為核心，自108學年度起率先將「全學期業界實習」納為大四必修課程，並提供有薪實習機制，協助學生在學期間即銜接職場，落實畢業即就業的教育目標。
溫志中指出，近年AI資料中心、半導體建廠、公共工程與大型建設案快速推進，產業用人需求已從單一專業走向「實務＋安全＋科技」的複合型人才。環安系回應產業趨勢，透過制度化的全學期實習，讓學生實際進入企業現場，參與工程安全、施工管理與職業安全實務運作，而非僅停留在課堂學習。
目前環安系合作企業涵蓋大型工程、營造、環保與綠能產業，包括大陸工程、達欣工程、德昌營造、崑鼎綠能環保等上市（櫃）公司，企業提供之實習名額長期高於學生人數，顯示業界對該系人才培育品質的高度肯定。實習期間，學生均依法支領實習薪資，多數優於當年度基本工資，月薪約新臺幣33,000元至55,000元不等，具備職業安全衛生管理員等相關證照者，薪資條件更具競爭力。
溫志中表示，實習並非短期體驗，而是完整融入企業運作的專業訓練歷程。近年來，已有多名學生於全學期實習結束後，直接獲企業延攬留任，起薪突破新臺幣5萬元，真正實現「有薪實習、畢業即就業」，也讓學生與家長對未來職涯更具信心。
為進一步強化學生職場銜接與學習連貫性，環安系也已規劃自115學年度起，逐步推動「全學年業界實習」制度，學生於一年實習期間，至少可獲得新臺幣40萬元以上的實習津貼。未來學生將於大三完成所有核心與專業課程，大四整學年專注投入企業實習，透過更長時間的實務歷練，深化專業應用能力，全面提升職場即戰力。
展望未來，溫志中指出，環安系將進一步結合AI與數位科技，推動「科技防災 × 智慧安全 × 永續健康」的教育願景，全面提升科系的人才培育層次與產業競爭力。系上將因應智慧工地、智慧工廠與高科技建廠趨勢，逐步導入AI風險辨識、數位化安全管理、智慧監測與資料分析等應用，培養學生具備跨域整合能力，以科技手段提前預防災害風險。
溫志中強調，未來的防災與安全管理工作，已不再只是傳統巡檢與經驗判斷，而是結合數據、科技與系統化管理的專業領域。環安系透過實務導向課程、長期有薪實習與AI數位科技並進，培養學生同時具備「懂現場、會科技、能管理」的核心能力，使畢業生不僅符合當前產業需求，更具備因應產業轉型與永續發展的長期競爭力。
此外，環安系亦攜手合作企業推動「企業出資—環安系新生入學獎學金」制度，從招生端即與產業共同培育人才。溫志中表示，這不僅有助企業提前布局專業人力，也展現學校與產業深度合作的成果，為環境安全與防災專業人才打造一條清楚、穩定且具前瞻性的就業道路。
