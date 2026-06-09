AI帶動材料需求升溫 花旗點名「3檔受惠股」出列

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花旗點名3檔台股為AI供應鏈中的首選受惠股。（圖／黃耀徵攝）

隨著AI應用快速發展，全球AI伺服器建置需求持續增加，也帶動上游印刷電路板（PCB）與銅箔基板（CCL）市場需求升溫。花旗證券於「2026台灣科技論壇」指出，AI基礎建設投資動能仍然強勁，高階PCB與CCL供應持續吃緊，在供需失衡情況下，相關廠商未來幾年仍有機會受惠於AI產業成長趨勢。

花旗將金像電（2368）、台光電（2383）及台燿（6274）列為AI供應鏈首選標的，目標價分別為1650元、5100元及1600元。市場資金也反映樂觀看法，9日金像電大漲135元，以1495元漲停作收；台光電上漲295元，收在5065元；台燿則上漲80元，收在1615元。

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花旗分析指出，AI伺服器、高速交換器以及ASIC平台需求持續成長，但供應鏈新增產能擴張速度有限，短期內供給難以完全滿足市場需求，因此支撐高階PCB與CCL產品價格維持強勢。

在3家公司之中，花旗最看好金像電的成長潛力。根據規劃，金像電將於2027年至2029年間持續推動擴產計畫，不過公司管理層認為，即便依既定時程增加產能，仍難完全滿足客戶需求。除擴大既有多層板產能外，公司也積極投入HDI高階板領域，布局未來AI相關應用市場。

花旗指出，金像電在ASIC供應鏈中的地位持續提升，今年相關客戶市占率有望進一步擴大，並有機會取得新增ASIC客戶主機板訂單。

隨著泰國新廠逐步加入營運，預估單月營收貢獻將由第2季約6億元增加至第3季約13億元，成為推升營運表現的重要動力。此外，客戶對PCB產品漲價接受度較高，也有助於獲利成長。

至於CCL廠商台光電與台燿，花旗同樣看好其受惠AI伺服器升級需求。報告指出，高階CCL已成為AI伺服器不可或缺的重要材料，但新增產能釋出速度有限，供需缺口短期內仍難改善。

在產能布局方面，台光電未來將以中國市場作為擴產重點。花旗表示，中國具備建廠效率較高、客戶需求較強及投資報酬率較佳等優勢，因此成為主要投資地區。不過公司仍保留未來擴大馬來西亞布局的彈性，以配合全球供應鏈發展需求。

台燿則持續推進泰國新廠建設，但受到設備交期延後影響，建廠及量產時程較原先規劃遞延，預估最快於第3季末開始貢獻營收。花旗認為，此情況不影響公司長期發展方向，反而顯示目前高階CCL市場供給成長速度仍低於需求擴張幅度。

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