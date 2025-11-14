AI帶動產業革命 世新邀產官學跨域對話





AI當道，現在好像不談AI，感覺就跟不上時代了。由世新大學主辦的「跨域創新與未來對話」研討會，邀請產官學界、百工百業各領域人士交流對話，透過思想上的交換與碰撞，期待未來能一一落實到中小企業與各個領域，讓台灣軟硬體實力能更上層樓。

手機 AI、工作 AI，AI當道，現在好像不談AI，感覺就跟不上時代了。由世新大學主辦的「跨域創新與未來對話」研討會，邀請產官學界、百工百業各領域人士，進行交流對話，演講者貢獻所知所學，台下觀眾聚精會神，現場氣氛融洽。

透過與AI的對話訓練生成模式，需要依靠演算法、計算力與大數據，三位一體缺一不可。應用層面也相當廣，舉凡食衣住行、育教寓樂，也帶動中小企業和新創產業發展活力，讓台灣的實體產業更顯茁壯。

第四次AI工業革命已悄悄來臨，產官學界無不抓準時機加緊學習，配合台灣綜合科技熟成的軟實力，相信未來台灣在國際上，會更具競爭力。

