AI帶動需求 10月PMI轉為擴張終止連4月緊縮

（中央社記者趙敏雅台北3日電）中經院今天發布10月製造業採購經理人指數，經季調後攀升至50.3%，終止連4月緊縮，轉為擴張，主要受惠於人工智慧（AI）相關硬體與設備需求暢旺等因素。不過中經院院長連賢明提醒，廠商對未來展望依然保守，台美關稅與232條款結果尚未出爐，後續仍存在不確定性。

PMI以50%作為景氣榮枯線，50%以上代表景氣呈現擴張，反之當指數低於50%，意味景氣緊縮。

觀察PMI組成5項指標變化，中經院副研究員陳馨蕙指出，新增訂單與生產指標，各中斷連續6個月與4個月緊縮，都轉為擴張，指數分別躍升3.9與4.5個百分點，升至51.1%與53.2%，這是10月PMI轉為擴張的主因。

陳馨蕙分析，10月PMI指數回升，主要是AI帶動相關電力、能源、散熱等設備需求，半導體CoPoS先進封裝技術、高頻寬記憶體也推升新設備需求，再者，車用、紡織等產業關稅衝擊淡化，以及過往10月為淡季，這次廠商陸續開出2026年預測需求、客戶短急單補庫存，狀況比預期好。

不過陳馨蕙也指出，製造業新增訂單與生產，相較於9月低基期呈現好轉，但多數業者仍回報訂單透明度不高，且塑化、金屬等相關原物料產業認為終端需求仍有高度不確定性，將持續觀察至2026年第1季。截至10月，六大產業仍全數回報未來展望為緊縮。

連賢明分析，製造業、非製造業都出現回升，製造業部分，與第3季出口暢旺一致，但廠商對未來半年仍持保守態度，還不到樂觀地步；非製造業部分，除了出口表現佳，10月連假也帶動消費力道，不過第4季景氣是否較為正向，仍要審慎評估。

談及關稅影響，連賢明說明，受影響較大的仍是傳統產業，相較之下，AI、電力及機械等相關產業表現較好，抵消部分負面衝擊，目前要說關稅衝擊已完全緩解，還言之過早，且台美關稅與232條款結果都尚未出爐，還存有不確定性。（編輯：潘羿菁）1141103