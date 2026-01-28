AI帶動vs川普關稅 集保有價證券保管總市值再創新高

集中保管結算所針對「股票」、「期貨」、「債票券」、「基金」及「跨境保管」等5大金融商品，具有集中保管、結算交割及帳簿劃撥等後台服務。根據集保統計，去年(2025年)雖然有美國總統川普關稅干擾，但在AI需求帶動下，保管市值達新台幣130.9兆元，較前一年增加21.9%，再刷新高，展現多元創新服務推動下的躍升成長。

2025年台灣經濟表現亮眼，全年經濟成長率達7.37%，創15年新高，資本市場成交量能顯著增長，上市櫃、興櫃日均成交值達新台幣5,368億，刷新歷史紀錄。集保結算所於2025年底，股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等總保管市值達130.9兆，較2024年增加23兆，增幅達21.9%，再創歷史高點，展現多元創新服務推動下的躍升成長。

廣告 廣告

集保結算所董事長林丙輝表示，2025年是看好也看壞，充滿「驚奇」的一年。雖然有美國總統川普關稅干擾，但在AI需求帶動下，儼然進行另外一場的「工業革命」，不僅帶動台灣的經濟成長，也創造了半導體相關題材。

展望今年，林丙輝也表示，集保市值有望再進一步擴大，主要是因為近幾年，國人透過複委託的方式投資海外相當積極，再加上海外資產陸續回流，集保的跨境保管服務也可望進一步成長。林丙輝說：『(原音)尤其近幾年國人投資海外，透過複委託也好或者其他方式。那因為現在在海外的資產陸續的回來，透過集保，提供複委託跨境保管服務，也是幫投資人守護他的海外資產。』

集保結算所也表示，在金管會政策指導下，持續積極配合推動台灣成為亞洲資產管理中心與綠色及轉型金融行動方案，落實金融大回饋計畫，推動「股東會紀念品電子化服務」(eGift)等數位服務，確保金融創新與社會責任並行，打造接軌國際的金融市場關鍵後台。(編輯：沈鎮江)