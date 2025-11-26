AI帶旺先進製程滿載 崇越董座潘重良：明年樂觀以待

崇越科技董事長潘重良。

半導體材料整合服務商龍頭崇越科技（5434）今日舉行法說會，董事長潘重良對公司未來發展表示「樂觀以待，維持成長」。受惠於全球AI與HPC（高效能運算）需求爆發，帶動晶圓代工先進製程持續滿載，崇越科技在第三季繳出營收、營業淨利、母公司業主淨利及每股盈餘（EPS）四項指標皆創新高的亮眼成績。

崇越科技在2025年第三季的合併營收達到新台幣175.4億元，年增率達14.1%。在主要業務方面，半導體相關產品佔前三季營收比重高達84.4%。公司透露，第三季業績表現優於部分國際同業，主因是AI帶動先進製程持續推進，加上記憶體大廠如美光稼動率提升至100%滿載，推升了對高品質矽晶圓的需求。儘管10月營收受到十一長假效應影響，部分矽晶圓和光阻客戶提前在9月拉貨，但公司預期11月至12月營運將回歸正常水準，並看好第四季將維持年成長。

對於2026年的展望，崇越科技維持成長目標。在關鍵材料方面，用於先進製程的光阻液和矽晶圓展望皆樂觀。光阻產品受惠於2奈米、3奈米先進製程的滿載運作，以及中國新廠家將其指定為基準（baseline），預計明年可持續高度成長。

此外，公司積極布局的石英布產品，主要鎖定AI伺服器商機，目前洽談中的客戶大致簽訂2至3年合約，產能規劃相當積極。石英布預計在今年底、明年底產能有機會成長2.5倍，後年更有機會再成長一倍。用於高階製程的石英三廠（朴子廠）預計於今年底完成驗證，並在明年第一季正式量產。

在環保工程與國際化布局方面，崇越科技的工程部門明年接案狀況有望優於今年，預期營業額有機會達到百億元。公司已接獲包含南部大案、新加坡新案，以及越南、日本等海外客戶的洽談，然而人力資源的配置成為承接更多工程案的關鍵。為配合全球供應鏈分散與客戶需求，崇越科技將持續擴大海外據點，繼2024年成立韓國子公司與新增美國達拉斯據點後，預計明年第三季將在德國德勒斯登設立新的子公司，並於明年第四季在美國愛達荷州Boise設立辦公室，以提前為美光擴產進行布局。



