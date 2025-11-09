AI帶旺半導體動能 伺服器水冷清洗廠與美光的氣體工程廠前三季營收獲利亮眼

美光、南亞科、台積電都是客戶的銳澤實業和AI伺服器水冷散熱清洗業務的天品都因AI帶動半導體產業在前三季營運創下佳績。（圖片來源／GOOGLE 街景）

AI伺服器水冷散熱清洗業務動能持續放大，天品聯合企業（6199）於11月7日公布第三季財報，合併營收達8,395萬元，季增166.82％、年增262.47％，稅後淨利達4,928萬元，單季每股盈餘（EPS）0.80元，不僅由虧轉盈，更超越去年全年EPS 0.6元，營運可謂「撥雲見日」。

天品AI清洗業務爆發，單季獲利超越去年全年

天品指出，AI伺服器水冷散熱清洗業務動能持續放大，旗下子公司奈科潔淨科技營收占比提升至62.35％，成為成長主力。加上生命服務事業穩定貢獻現金流，形成「穩健＋成長」雙軸架構。第三季毛利率達39.51％、營業利益率21.03％，在業外投資評價利益加持下，整體獲利顯著回升。

10月合併營收達3,786萬元，月增8.90％、年增321.90％，累計1至10月營收達1.75億元，年增125.69％，再創同期新高。天品表示，AI伺服器水冷系統新機種清洗訂單穩定放量，10月AI清洗業務營收較9月成長28％，顯示該業務已成為公司營運成長關鍵支柱。

奈科潔淨科技採用獨家R01清洗配方、Class 100無塵室製程與高精密檢測技術，有效去除導熱液體中的金屬離子與氧化物沉積，良率穩定維持95％以上，成為確保AI伺服器效能與壽命的關鍵。隨著國際雲端與高效能運算（HPC）客戶持續追加訂單，天品同步擴編清洗產線與人力配置，強化在AI伺服器供應鏈中的戰略地位。

銳澤氣體工程接單暢旺，前三季EPS達6.74元

美光、南亞科、台積電都是客戶的銳澤實業（7703）則於11月6日公布第三季財報，合併營收達6.01億元，年增28.16％，稅後淨利0.67億元，EPS達1.94元，年增26.80％，改寫歷年同期新高。前三季累計營收達17.78億元，稅後淨利2.33億元，EPS達6.74元，分別年增34.82％、53.92％、40.42％。

銳澤表示，前三季氣體二次配工程業務年增117％，占營收比重達72.4％，受惠台灣半導體與記憶體客戶擴產，持續貢獻營收。主系統工程則隨多項新建與擴廠專案進入施工階段，前三季營收占比達24.8％，奠定未來成長動能。

第三季毛利率為21.92％、營業利益率13.18％，公司同步完成美國子公司設立，強化在地技術服務與專案對接能力，雖短期費用增加，但有助於海外市場拓展與跨國專案執行能量的建立。

AI驅動供應鏈重塑，清洗與氣體系統需求同步升溫

隨著AI運算密度與功耗急遽提升，資料中心熱能管理與半導體製程穩定性成為關鍵挑戰。天品與銳澤分別在伺服器清洗與氣體供應領域建立技術門檻，受惠AI資料中心與晶圓廠擴建潮，業績同步成長。

業者觀察，AI伺服器單機造價高昂，對清洗與氣體系統的品質要求日益嚴格，供應商需具備高潔淨、高精度與快速交付能力。天品與銳澤憑藉技術優勢與客戶信任，持續擴大市占，成為AI驅動下半導體供應鏈中的關鍵角色。

