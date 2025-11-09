AI帶旺半導體動能 伺服器水冷清洗廠與美光的氣體工程廠前三季營收獲利亮眼
美光、南亞科、台積電都是客戶的銳澤實業和AI伺服器水冷散熱清洗業務的天品都因AI帶動半導體產業在前三季營運創下佳績。（圖片來源／GOOGLE 街景）
AI伺服器水冷散熱清洗業務動能持續放大，天品聯合企業（6199）於11月7日公布第三季財報，合併營收達8,395萬元，季增166.82％、年增262.47％，稅後淨利達4,928萬元，單季每股盈餘（EPS）0.80元，不僅由虧轉盈，更超越去年全年EPS 0.6元，營運可謂「撥雲見日」。
天品AI清洗業務爆發，單季獲利超越去年全年
天品指出，AI伺服器水冷散熱清洗業務動能持續放大，旗下子公司奈科潔淨科技營收占比提升至62.35％，成為成長主力。加上生命服務事業穩定貢獻現金流，形成「穩健＋成長」雙軸架構。第三季毛利率達39.51％、營業利益率21.03％，在業外投資評價利益加持下，整體獲利顯著回升。
10月合併營收達3,786萬元，月增8.90％、年增321.90％，累計1至10月營收達1.75億元，年增125.69％，再創同期新高。天品表示，AI伺服器水冷系統新機種清洗訂單穩定放量，10月AI清洗業務營收較9月成長28％，顯示該業務已成為公司營運成長關鍵支柱。
奈科潔淨科技採用獨家R01清洗配方、Class 100無塵室製程與高精密檢測技術，有效去除導熱液體中的金屬離子與氧化物沉積，良率穩定維持95％以上，成為確保AI伺服器效能與壽命的關鍵。隨著國際雲端與高效能運算（HPC）客戶持續追加訂單，天品同步擴編清洗產線與人力配置，強化在AI伺服器供應鏈中的戰略地位。
銳澤氣體工程接單暢旺，前三季EPS達6.74元
美光、南亞科、台積電都是客戶的銳澤實業（7703）則於11月6日公布第三季財報，合併營收達6.01億元，年增28.16％，稅後淨利0.67億元，EPS達1.94元，年增26.80％，改寫歷年同期新高。前三季累計營收達17.78億元，稅後淨利2.33億元，EPS達6.74元，分別年增34.82％、53.92％、40.42％。
銳澤表示，前三季氣體二次配工程業務年增117％，占營收比重達72.4％，受惠台灣半導體與記憶體客戶擴產，持續貢獻營收。主系統工程則隨多項新建與擴廠專案進入施工階段，前三季營收占比達24.8％，奠定未來成長動能。
第三季毛利率為21.92％、營業利益率13.18％，公司同步完成美國子公司設立，強化在地技術服務與專案對接能力，雖短期費用增加，但有助於海外市場拓展與跨國專案執行能量的建立。
AI驅動供應鏈重塑，清洗與氣體系統需求同步升溫
隨著AI運算密度與功耗急遽提升，資料中心熱能管理與半導體製程穩定性成為關鍵挑戰。天品與銳澤分別在伺服器清洗與氣體供應領域建立技術門檻，受惠AI資料中心與晶圓廠擴建潮，業績同步成長。
業者觀察，AI伺服器單機造價高昂，對清洗與氣體系統的品質要求日益嚴格，供應商需具備高潔淨、高精度與快速交付能力。天品與銳澤憑藉技術優勢與客戶信任，持續擴大市占，成為AI驅動下半導體供應鏈中的關鍵角色。
更多信傳媒報導
11月首週台股週線收黑 基金經理人：宜聚焦中長線趨勢股
台灣智慧製造關鍵字：人才、流程、跨部門協作
植物系統性免疫的超急快遞—訊息傳遞胜肽 CAPE
其他人也在看
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 1 天前
MSCI季度權重調整出爐 美國CPI數據與科技財報來襲 法說接力登場 AI展望牽動台股年底行情｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在MSCI季度權重調整出爐，台股權重上調外資可望回流；美國CPI數據與科技財報來襲，台股投資人宜密切關注；以及月底111家法說接力登場，AI展望牽動台股年底行情。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
輝達電力大革命題材退燒！這SiC晶圓代工廠「12天連跌24%」登弱勢股王 Q3每股虧損0.48元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股全面走跌影響，台股昨（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點。觀察昨日弱勢個股，晶圓代工廠漢磊（3...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下一座護國神山？謝金河讚「他」推動亞洲資產管理中心：接下來要把市值拉高
台灣擁有雄厚的民間儲蓄、健全的金融體系，以及強大的科技產業，財信傳媒董事長謝金河指出，接下來銀行業要努力的是把市值拉高，台積電市值跑到1.5兆美元、鴻海到1110億美元、台達電到828億美元，都有征戰全球的實力。謝金河今日臉書以「亞洲資產管理中心必須打通任督二脈」為題發文表示，金管會主委彭金隆任內最重要的政策，讓台灣成為亞洲資產管理中心，高雄專區已經揭牌運作......風傳媒 ・ 1 天前
前三季獲利年減229%！國家隊輸血這檔1.2萬張「狂買一整週」 撒75億砸向台積電
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股上週（11/03～11/07）收在27,651.41點，週跌581.94點、跌幅2.06%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股買超方面...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
台塑四寶要開始賺了？宣告「超級轉型計畫」獲利上看381億 吳嘉昭：AI＋高值化是關鍵解方
[FTNN新聞網]者莊蕙如／綜合報導停辦長達七年的台塑集團運動會在8日盛大回歸，不僅是疫情後首度舉辦的體育盛事，更是台塑四寶宣告「全面轉型元年」的重要時刻...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
黃仁勳再點火！輝達財報倒數登場 「15檔概念股」狂飆、勤誠飆近一倍成AI最大贏家
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI教父黃仁勳一來台，就讓市場瞬間燃起熱潮。美國時間本月19日，輝達（NVIDIA）將公布最新財報，法人與投資人早已摩拳擦掌...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
台股記憶體7檔熱門 下車訊號看過來
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股本週受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過整體而言，台股有AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股風暴中暗藏王牌！9檔「績優獲利雙冠王」蓄勢爆發 法人點名：這族群最有戲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在7日震盪回檔、月線失守的壓力下，市場氣氛一度降溫，不少投資人轉趨觀望。然而法人指出，這場修正潮反而是篩選「真基...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
慘遭踢出MSCI成分股！外資、投信、自營商聯手下殺「這檔」…提款11.3億元 「它」創新高也被賣
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導上週（11月3日至11月7日）整體跌581.94點，跌幅2.06%，三大法人合計賣超1297.81億元，觀察上週三大法人賣超個股前十名，集...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
179萬股民哭癱！外資爆砍0050逾26萬張 百萬國民ETF全挨刀失血203億
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。證交所公布籌碼動...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電3奈米進入「量產黃金期」！月產能達16萬片 全因這客戶瘋狂下單
台積電今年第3季財報顯示，3奈米製程收入達營收占比23%，超越5奈米的高峰，正式成為主力製程。科技媒體《Wccftech》報導指出，雖然台積電2奈米製程也正快速起飛，2026年的兩座台灣廠區的2奈米產能已被訂光，但3奈米已邁入量產的「黃金時期」。報導指出，推動台積電3奈米產能的主要動力，並非來自蘋果（Apple），而是輝達（NVIDIA）。輝達目前每月向台......風傳媒 ・ 8 小時前
逢低進場撿便宜！國家隊輸血這「記憶體大廠」3.78億元 台玻、富喬都是口袋名單
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，八大官股合計買超32.17億元，觀察昨日上市個股買超前十方面...FTNN新聞網 ・ 1 天前
醫師夫妻十年存款300萬！年燒70萬繳人情保單、兩兒才藝課快破百萬…不想70歲退休，4招提升「儲蓄率」
日前一位執業十年的主治醫師接受訪問時坦言，夫妻倆都是醫師，收入不錯，卻始終存不到錢。十年下來，存款僅三百萬——與外界對「高薪醫師」的想像落差極大。理財顧問雨果指出，這並非個案。「賺得多，花得更多」是高收入族常見的財務陷阱。尤其在教育支出上更捨得投入：兩個孩子就讀私立雙語小學、上才藝課、參加營隊，一年花費近九十萬，儲蓄率自然跟不上收入成長。你有類似困擾嗎？雨果提醒，真正的財務穩定，不在於「賺多少」，而在於「能留下多少」。他也靠提出四個實用解方，幫助高收入族擺脫「月光」困境……幸福熟齡 ・ 1 天前
「美國恐迎來最大惡夢！」郭正亮指這國貨幣爆發性成長：全球公司開始減持美元
隨著中美競爭加劇和地緣政治風險升溫，中國開始積極加快「去美元化」速度，2023年3月人民幣占中國對外貿易份額已首度超過美元。對此，前立委郭正亮在個人YT節目《亮子力學》表示，未來人民幣在貿易、國際支付的使用勢必會爆發性成長，人民幣的逐漸崛起，恐成為美國最大的惡夢。郭正亮指出，中國物流公司「京東物流」宣布未來5年將採購300萬台機器人、100萬台無人車及10萬......風傳媒 ・ 1 天前
儲備現金飆至11兆！財經作家曝巴菲特「不跟AI潮關鍵」：2方向值得借鏡
波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長、「股神」巴菲特將在今（2025）年底卸任執行長一職。交棒前夕，波克夏第三季度，現金儲備飆升至3817億美元，創下歷史新高，顯示對市場仍保持高度謹慎。財經作家游庭皓於節目《財經風向球》分析此次操作，認為波克夏長年交易邏輯是標準的「左側交易者」，只要股市未進入熊市，就不會買股票。游庭皓表示，美國股市......風傳媒 ・ 8 小時前
普發1萬怎麼領最賺？15家銀行加碼懶人包！最高爽拿12萬、抽iPhone17、多領800元
全民普發1萬元現金即將入袋！除了政府給的大紅包，各大銀行也磨刀霍霍，祭出超狂加碼戰。想知道錢存哪家、怎麼領最划算？《健康2.0》彙整15家銀行優惠，從直接入帳抽11萬現金，到ATM領現抽iPhone1健康2.0 ・ 23 小時前
「這原因」全球央行瘋搶黃金 金價再衝破4000美元
黃金現貨價上漲0.7%，報每盎司4005.21美元；12月交割黃金期貨上漲0.5%，報每盎司4009.80美元。由於美國政府關門，每月的非農就業報告延後發布，交易員轉而關注民間部門的數據，以判斷聯準會（Fed）今年再次降息的可能性。數據顯示，11月密西根大學消費信心指數，由10月的53.6...CTWANT ・ 1 天前
美股恐「血洗式修正」 專家曝神準先行指標
美股恐「血洗式修正」 專家曝神準先行指標EBC東森新聞 ・ 18 小時前
【台積電研發大軍2-1】集結台灣最聰明的人！近2成擁有博士學位
台積電研發大將余振華、羅唯仁相繼於今年7月退休，目前研發組織仍由執行副總暨共同營運長米玉傑掌舵。台積電研發團隊從1997年僅120人，成長到如今超過1萬人的規模，其中更有1890人擁有博士學位，堪稱把台灣最聰明的人都聚集到一處了。太報 ・ 23 小時前