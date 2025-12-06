AI帶旺半導體業 IC通路商文曄、大聯大營收拚破兆

（中央社記者曾仁凱台北6日電）人工智慧（AI）帶旺半導體業需求，台灣兩大IC通路商文曄、大聯大今年營運大躍進。文曄前10月營收已達新台幣9627.47億元，年增2成，下週將發布11月營收，預料累積營收可望輕取兆元大關，成為台積電、鴻海、廣達、緯創、和碩之外，台灣第6家兆元營收上市企業。

另一家IC通路商大聯大，今年前10月營收8271.39億元，年增14.28%。法人推估，大聯大今年全年營收逼近兆元，明年很有機會突破兆元大關。

廣告 廣告

文曄董事長鄭文宗日前在法人說明會中表示，今年上半年受關稅及匯率等不確定因素影響，市場環境一度面臨挑戰；但下半年情勢逐漸明朗，加上AI相關半導體需求持續升溫，帶動第3季營收、獲利均有顯著成長，表現超越財測。文曄第4季營運續強。

文曄去年4月斥資38億美元，完成收購加拿大通路商Future Electronics，事業版圖深入歐美，是今年營運躍進的主因；另外，文曄今年7月也宣布與台灣被動元件代理商日電貿深化策略合作，雙方以增資發行新股方式進行股份交換，文曄對日電貿持股比重從原本14.58%提升至約36%，藉此延伸布局從主動元件拓展至被動元件，版圖範圍持續擴張。

大聯大副總經理林春杰引述國外研究機構資料，再上修今、明年全球半導體市場成長預測。其中，2025年全球半導體市場年成長率預估由原先15.7%上修至17.8%，2026年預估也從15%調升至17.8%，其主要動能是AI需求推升，估計到2029年，AI相關晶片將貢獻整體半導體市場約40%的比例。

AI驅動半導體榮景，不僅帶動大聯大營收成長，大聯大前3季歸屬母公司淨利72.62億元，年增29.1%，獲利動能比營收動能更強。

大聯大財務長袁興文表示，大聯大已不是單靠Buy&Sell（買賣）的通路公司，而是開始跨入服務業。近年積極拓展LaaS（物流即服務）業務，受惠關稅戰，客戶對於短鏈管理需求增加，相關營收成長，而此部分毛利率優於傳統通路業務，有助大聯大獲利率拉升。（編輯：張良知）1141206