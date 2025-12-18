AI帶旺用電需求！士林電機2028年訂單已滿 明年不排除漲價反映成本

士林電機總經理郭約瑟今日出席「新竹物流智慧電動車隊發表會」，並於會後接受媒體採訪。

拜AI刺激電力需求所賜，士林電機總經理郭約瑟今（18日）出席「新竹物流智慧電動車隊發表會」於會後被媒體問及訂單現況，他難掩笑意的指出「電力產品訂單已經一路滿到2028年，現在接的訂單已經是2029年或是20230年的單！」

受AI產業的興起，進而帶動電力需求與相關設備需求，郭約瑟表示：「2026年業績應該會比2025年更好，以電力產品來講的話，幾乎已經滿單了，目前2028年已經滿單，接下來是接2029年與2030年的訂單。」而目前士林電機的訂單交期約在1～1.5年左右。

郭約瑟指出：「由於銅價已經上升，在估價上面會帶動價格再往上，已經是跑不掉的趨勢」，至於士林電機提供給客戶的報價是否會跟著調升，郭約瑟回應：「當然會！只是漲幅還沒有決定，目前士林電機還有一些適當的庫存可以供應客戶，以目前銅價大概漲到20％，反應在報價大概是6～7％，不過也還是要看競爭對手如何反應。」

為了迎接這滿手訂單，郭約瑟說明，士林電機將投資新台幣10億元於新竹興建第4廠，電壓等級直接升級到230kV，預計可於2027年投產。

至於關稅影響，郭約瑟透露，以目前對等關稅20％來說，大部分客戶都可以付關稅，部分的客戶就是協商，會有一些不同的條件，接著笑說，在AI帶動下，美國電力需求非常強勁。

