AI帶旺股價暴漲 台積電董事揭密內部做法「蠻有信心」

近來台積電洩密疑雲引發外界震驚，但台灣官方認為要有信心。（鏡報鄒保祥攝）

護國神山到底有沒有被挖牆腳？近期台積電再傳洩密疑雲，前資深副總經羅唯仁退休後，傳出帶資料回鍋競爭對手英特爾，外界高度擔憂，也成為近日立法院質詢焦點之一。對此，身為台積電法人代表董事的行政院國家發展委員會主委葉俊顯今（20）日透露，羅唯仁在退休前一年多就已調到不會接觸到高階核心機密的單位，「我想大家應該對台積電還蠻有信心的」。

輝達在美國時間19日盤後公布財報，第三季業績超出預期，也讓台股今日指數開盤跳空上漲632.79點、以27212.91點開出，台積電似乎不受傳聞所困，再度引領大盤，午盤約在1450元、上漲3.94%。

廣告 廣告

立法院經濟委員會今日舉行「AI時代，台灣如何贏得新人才戰」報告，葉俊顯被立委問到台積電機密外洩一事。他表示，有朋友在台積電工作，他說，台積電內部對於退休人員，其實在退休前的一兩年，就會被調單位，不會去接觸到很機密的核心部門，所以羅唯仁其實在一年多前已經被調到不會接觸核心的部門。

立委問到這次並非為台積電的內控問題、而是個人問題，葉俊顯贊同這說法，至於是否真的有copy資料這件事，還要等台積電或檢調去查，但對於技術外洩來說，葉俊顯表示，我想大家應該對台積電還蠻有信心的，不會因為一個人，就會影響到台灣，特別是對先進製程的衝擊。

經濟部長龔明鑫也表示，目前配合高檢署調查，盡量提供證據、給予台積電所需的協助，之前的確有擔心營業秘密法是告訴乃論、可能保護不夠，所以要把這些核心技術提升到國安法的層次，就會是公訴。

至於對產業的影響，龔明鑫說，初步看起來，台灣的半導體生態體系在這40多年來是非常紮實且完整的，是否會因某一個人、拿走某些資料就被破壞，是沒那麼簡單，但我們會密切注意跟觀察。

國民黨立法院黨團今日也開記者會表示，應該立即修正《國安法》跟《營業秘密法》，把罰金跟刑責拉高到國際標準，偷台灣核心技術的話，就要他被罰到怕、關到怕，連背後公司一起罰。

記者會上提到，建議設立專責單位，打破部會間藩籬，成立國家核心技術保護專案小組，配合檢調、國安、經濟部，只要有可疑資金，異常挖角馬上主動偵辦。並要給予人才尊重，拿出具體留才方案，包括科技人員稅務減免，由政府協助解決居住等問題，讓優秀人才願意留在台灣打拼。

更多鏡週刊報導

反擊《經濟學人》匯率說 經長龔明鑫：我們沒有病

台積電前資深副總爆竊密跳槽 陸行之：若為事實 不解為何重要幹部總是老來入花叢？

看待北車招標廠商踴躍參與 交通部長陳世凱：這是台北車站重新活化的大工程