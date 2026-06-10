AI帶頭衝！5月機械出口飆35億美元破紀錄 連16月正成長

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受惠全球AI與半導體需求持續暢旺，5月機械出口值高達35.01億美元，刷新單月歷史新高紀錄。路透社



受惠全球AI與半導體需求持續暢旺，國內機械產業迎來史詩級大復甦。台灣機械工業同業公會今（6/10）日發布最新統計，5月機械出口值高達35.01億美元，年增2成6 ，一舉突破2022年7月的歷史天花板，刷新單月歷史新高紀錄 ，不僅締造連續16個月正成長的輝煌紀錄 ，累計前5個月機械出口值已達到146.12億美元，年增逼近2成；其中「電子設備」表現最為亮眼，5月單月出口金額暴衝至7.19億美元，同樣創下單月歷史新高。

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根據機械公會發布5月機械進出口統計，出口金額35.01億美元，年增27.74億美元、成長26.2%，合計1至5月機械出口值為146.12億美元、年增19.9%。此波成長動能由電子設備領軍，前5個月累計出口28.57億美元，年增幅近2成，檢量測設備依舊緊追在後，累計金額24.67億美元，年成長 15.3%。

值得注意的是前3大出口國中，依序為美國、中國的出口金額分別為38.61億美元和29.91億美元，美國的占比達到2成6，中國約2成左右，而新加玻仍是第三大出口，但金額降至1.13億美元，占比7.7%。

機械公會說明，5月出口持續成長，金額達35.01億美元，不僅超越2022年7月出口的33.81億美元，再刷新單月歷史新高紀錄，且連續16個月呈現正成長。其中，受惠AI、半導體需求持續暢旺，電子設備出口表現最為亮眼，單月金額高達7.19億美元，突破7億美元關卡，同步創下單月出口最高金額紀錄，出口額占總出口達2成。

另一項工具機產品，出口緩慢回升，5月出口金額1.94億美元，同比成長2.4%，合計前5個月出口金額同比下滑1.9%，是機械主要出口產品中，仍呈現負成長的產業，但觀察出口金額逐漸轉正，預期下半年出口將優於上半年。

機械公會強調，目前新台幣匯率仍不利機械出口的競爭，尤其近期日韓匯率貶值幅度更大，觀察自2021年起至2026年6月初的匯率變化，新台幣匯率僅貶值10.7%，日幣貶值幅度卻高達55.5%，兩者相差近45%；另外，韓國近期貶值幅度加大，累計貶幅也達43.5%，匯差持續影響機械產品的出口競爭力。

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