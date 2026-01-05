「AI幫台灣經濟擦脂抹粉」 台經院專家揭傳產慘況：真正問題AI解決不了

近年AI熱潮大幅影響台灣經濟表現，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德在節目《財經風向球》中表示，2025年我國消費成長率表現低迷，2022年到2024年民間消費約佔經濟成長率一半左右，但2025年前3季，民間消費占比卻降至僅0.4%，不過因為AI榮景，投資則占了3.3%，外銷則占4.7%。​

孫明德表示，2025年全靠AI帶動投資與出口，傳產的投資跟外銷都表現不佳，AI「一白遮三醜」的情況未來能否持續，是困難的挑戰，因為台灣從事AI相關行業的人也沒那麼多，大部分的人都在傳產與服務業，但因表現不好而減少獎金與加薪，將連帶減弱2026年消費。AI幫台灣的經濟「擦脂抹粉」，但無法真正解決問題，台灣還是要面對內需消費不振、傳產表現不佳等問題。

孫明德指出，電力與算力是台灣當前外銷強項，同時，美國、歐洲與中東都在興建資料中心，因此，這兩項外銷目前不會遇到泡沫問題。但在模型部分，美中兩國正在爭霸，台灣因為人才不夠，插不上邊，「我們做硬體很厲害，在軟體上面人才就不太夠。」

孫明德續指，其次是生產力，中國在這方面投入許多經費，美國則沒有發揮的那麼快，未來6年，對AI的投資可能是1年1兆美元，甚至高於台灣一年8000億美元的國民所得，假設「1年1兆」的趨勢持續下去，台灣目前的外銷項目不會有問題。

孫明德表示，AI泡沫化的疑慮，可能表現在金融市場對這些公司的股價上，但如果AI不能發揮實際生產力，市場可能就不會再給予這麼高的股價，不過在AI產業的實體設備部分，也就是台灣外銷強項，目前沒有疑慮。



