AI幸福觀測站亮相醫療展 Injoyyi CICA修護彩妝首登場

【記者趙筱文／台北報導】明基醫（4116）旗下明基健康生活今年以全新概念「AI幸福觀測站」首度亮相台灣醫療科技展，將幸福從抽象情緒轉化為能被量測與體驗的日常指標，同步發表全新美妝品牌「Injoyyi」與CICA修護彩妝系列。透過AI科技、美妝實驗與健康能量體驗，打造結合醫療、保健與美學的沉浸式幸福旅程。

「AI幸福觀測站」由三大體驗區構成，描繪可量化的幸福生活藍圖。第一站「命定色彩區」導入AI造型師系統，即時分析膚色、氣質與臉部特徵，生成個人色彩譜系，並透過Injoyyi彩妝試色將幸福色號具象化。

第二站「健康能量區」展示由外到內的完整保養方案，包括日本蜂蜜美容銷售NO.1「&honey髮品系列」、天然礦泥養護的「CLEND頭皮礦泥」、以及韓國百年人蔘品牌「正官庄」系列，以「頭皮到體內」構築全方位健康照護版圖。第三站「幸福療癒區」則以Injoyyi為主軸，帶來CICA積雪草修護彩妝與三麗鷗聯名護手系列，並展示Hello Kitty迷你寵愛包、吉伊卡哇與迪士尼聯名蒸氣眼罩等人氣商品。

展覽期間同步推出AI造型體驗、加入LINE好友贈命定色禮、Injoyyi妝品試用及電商優惠，讓觀展者能即刻啟動屬於自己的幸福儀式。

明基健康生活表示，Injoyyi代表美麗不只修飾外表，更是健康的延伸守護。此次推出「AI幸福觀測站」，象徵公司從醫療健康正式跨足美妝保養，以科技驅動幸福日常，打造兼具智慧、健康與美學的新生活品牌。

日期與時間：12月4日-12月7日，10:00-18:00（最後一日僅開放至下午4

時）

地點：台北南港展覽館1館（台北市南港區經貿二路1號）

展位名稱：明基佳世達集團（M120 4F）

AI造型師系統，即時分析膚色、氣質與臉部特徵，協助匹配最貼合個人的幸福色號。明基提供

