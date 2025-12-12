AI廚師PK弘光科大學生 智能廚師奪勝「炒得又快又好吃」

弘光科大舉辦「AI大浪潮！餐旅業如何乘風破浪」研討會，安排AI廚師PK學生，智能廚師險勝。（圖：弘光科大提供）

經濟部統計，導入送餐機器人餐飲業者約17.7％，智能餐廚正興起，弘光科技大學12日舉辦「AI大浪潮！餐旅業如何乘風破浪」研討會，特別安排學生與AI智能廚師PK客家小炒，由13名學生盲測投票，最後，智能廚師以多一票勝出。

弘光科技大學舉辦「AI大浪潮！餐旅業如何乘風破浪」研討會，校長蘇弘毅表示，人工智慧正以前所未有的速度改變全球產業版圖，餐旅業也不例外，從智慧餐飲、無人旅館，到個人化服務與永續管理，AI 正逐步重塑我們對服務的想像與標準。國際餐旅學院積極推動 AI 與餐旅教育的融合，希望透過研討會，進行產官學界交流，培養在數位化與永續化浪潮中，「乘風破浪」的新世代餐旅人才。

廣告 廣告

弘光科技大學舉辦「AI大浪潮！餐旅業如何乘風破浪」研討會，校長蘇弘毅盼透過研討會，培養在數位化與永續化浪潮中，「乘風破浪」的新世代餐旅人才。 （圖：弘光科大提供）

弘光科大研討會中，特別安排真人廚師與AI智能廚師競賽，一邊由工作人員將材料倒進智能炒菜機中烹調，另一邊由餐旅系大二學生孫國恩用炒鍋現炒。智能廚師4分鐘完成，學生廚師6分鐘完成，兩邊菜品完成後，由13名學生、民眾盲測投票，結果智能廚師以1票勝出。

餐旅管理系系主任吳松濂分析指出，智能廚師透過資料分析與程式運算，製作料理，能精準維持品質，但缺乏真實味覺與創意，無法傳達食物背後的文化意義，也不能根據現場狀況彈性調整。吳松濂說，真人廚師擁有AI 無法取代的味覺、口感、火候，並能因應氣候、食材狀態、顧客偏好做即時微調，更能以文化背景與情感創造獨特風味，讓料理帶有故事與溫度、創意與「人味」。兩者相輔相成，能夠事半功倍。（寇世菁報導）