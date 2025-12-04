AI延續 市值型創新科技ETF將續領航

【記者柯安聰台北報導】近期市場因美國12月降息預期反覆變動，導致波動加劇。然而，即便12月未見降息，預估2026年降息循環仍將延續，加上消費數字良好，黑色星期五銷售年增率達到4.1%超越2024年，故對經濟與股市整體後市看法仍偏向正面。



野村投信指出，受美股AI族群強勁表現激勵，台股光通訊、PCB、記憶體、AI零組件及相關組裝供應鏈同步走強。Google等大廠新AI模型表現亮眼，推動客製化AI需求持續升溫，2026年相關產業成長可期。雖然近期輝達供應鏈面臨管理層施加的價格壓力，展望即將到來的2026年，輝達出貨量可望顯著成長，加上輝達供應鏈技術門檻高，台灣擁有全球最完整的AI垂直供應鏈優勢，使其成為國際AI業者關鍵合作夥伴，AI後市依然樂觀，對台股將帶來正面助益，看好明年維持多頭態勢，另一方面，PC大廠戴爾（DELL）財報優於市場預期，伺服器營收亮眼，進一步強化整體AI產業樂觀展望。



野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，美國政府重新開門後，雖然經濟數據陸續恢復公布，但先前關門造成的混亂仍在延續，包括10月非農報告取消、11月報告延後至12月，以及初領失業金人數意外改善、零售銷售卻轉弱，數據缺失與分歧使市場對12月降息預期高度不確定。然而，從現有數據來看，自9月以來，美國通膨與就業風險平衡並未顯著改變，經濟仍具韌性，通膨維持可控。近期多數聯準會官員強調，若12月不降息，僅因等待更多數據（如10月CPI、非農報告），並非對通膨或就業前景改變。加上9月點陣圖顯示，距離降息終點仍有2至3碼空間，因此12月是否降息僅是假議題，無論提前寬鬆或保留銀彈，均不影響聯準會延續降息循環的趨勢，且確定將於12月暫停縮表、釋放流動性，資金環境偏寬鬆，對經濟與股市皆屬正面。



市場對AI泡沫的疑慮，隨Google推出Gemini 3.0 Pro後迅速消散。00935野村臺灣創新科技50 ETF基金經理人林怡君分析，Gemini 3.0 Pro採用Google自研TPU晶片運行，在數學與推理能力達博士生水準，並在多項模型競賽中超越原先領先者GPT-5，令市場驚艷。近期更傳出Google與Meta洽談數十億美元TPU合作案，不僅提供輝達GPU之外的選擇，也推升TPU需求，市場預期AI生態系將迎來更多資金流入。Google此次將TPU推向外部市場，成功從追趕者轉型為具差異化優勢的供應商，展現其在軟體整合、生態系與運算效率上的競爭力。若Google每年銷售50萬顆TPU，將帶來約130億美元營收，開拓新收入來源並加速攤提研發成本。



張繼文進一步指出，AI晶片市場並非零和競爭，TPU不會取代GPU，而是形成雙成長軌道：GPU擅長模型訓練，TPU則針對多樣化推論場景優化，兩者屬不同賽道。關鍵在於，所有AI晶片背後的先進封裝、PCB/ABF、散熱、電源供應、高速傳輸等需求始終不變，這正是台灣供應鏈的核心優勢，意味著無論誰在AI競爭中勝出，台廠AI供應鏈都將持續受惠。



展望後市，林怡君表示，隨金融市場進入AI投資貨幣化檢驗期，以及年底前獲利了結情緒升溫，台股短線震盪加劇，但2026年AI相關投資主題仍是股市與經濟的主要推力。過去10多年來，美國科技公司在研發上的投入持續高於資本支出，尤其在2020至2023年間，企業研發支出進一步加速，顯示企業唯有在研發上持續加碼、引領技術創新上的突破，才能掌握AI市場主導優勢，迎來AI爆發性成長。短線修正不改長期向上趨勢，反而為中長期投資者提供台股布局的良機。（自立電子報2025/12/4）