AI引爆失業潮？黃仁勳點名「3種人」最危險：沒創意就沒飯碗

隨著人工智慧（AI）快速發展，許多意見擔憂恐帶來大規模失業潮。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受《CNN》節目《Fareed Zakaria GPS》專訪時，針對AI浪潮下的勞動力轉型提出見解。他認為AI恐引爆一場「創意荒」，「如果這個世界耗盡新點子，那麼生產力的提升就會轉化為職位流失」。

輝達執行長黃仁勳。（資料照／路透社）

對於主持人提問AI是否會導致大規模白領工作流失，黃仁勳認為，唯有人類持續產生新想法，例如智慧物流、更高效的藥物研發等創新構想，AI才能真正成為助力，幫助我們把這些想法變成現實，創造更多、更豐富的就業機會。

黃仁勳指出，未來的工作核心不在於執行，而在於「提出有價值的問題」，坦言自己有90%的時間都在提問。綜合其談話內容，有3種人將面臨最高的被取代風險。第一類是「沒主見」的人。這類工作者高度依賴既有流程，缺乏重新定義問題的能力。

二是「不懂提問」的人。在AI承擔大部分執行工作的未來，核心競爭力在於「問對問題」。三是「拒絕學習」的人。黃仁勳指，AI雖然是強大的「技術均衡器」，能縮小專業門檻，但使用者必須知道「要讓AI做什麼」。

黃仁勳也談到AI的「壓倒性」正面影響。他指出，輝達員工都被鼓勵使用 AI，並以自身為例，稱他每天使用AI但並非讓其代為思考，而是讓AI教導自己不懂的事物，進而強化認知能力。

黃仁勳進一步解釋，未來的程式語言將不再是艱澀的代碼，而是英語等任何自然語言，這意味著原本受限於技術門檻的人，只要具備良好的表達與邏輯能力，就能駕馭AI成為高效創作者。

