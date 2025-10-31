「AI引領傳動產業」鏈結產學研創新力 提智慧製造再升級解方
【記者 王雯玲／高雄 報導】從數位化、智慧化到AI賦能，創新科技不只是「開外掛」的增值工具，而是拚效率、拚品質、拚彈性的「基本功」！金屬中心劉嘉茹董事長指出，為加速傳統製造業與地方特色產業轉型升級，在經濟部產業技術司指導下，中心未來將持續以法人技術能量協助產業升級，結合政策資源與研發成果，打造屬於臺灣製造的新價值。金屬中心執行「在地產業學研創新加值整合推動計畫」，針對產業第一線面臨的痛點提出具體解方。自10月14日起舉辦一系列《製造新定義－在地產業 × 智慧轉型》研討會，鎖定傳動、鈑金、手工具及金屬表面處理等產業，邀請產官學研專家分享最新技術與實務經驗。
▲研討會現場產官學研齊聚交流AI與傳動產業最新應用趨勢。
開場由金屬中心林烈全副執行長致詞，提到中小企業跟傳統產業是臺灣的經濟命脈，藉由推動計畫進一步整合自身的研發技術能量、在地科技大學的專業領域知識，打造創新轉型的交流平臺，加速產業朝向智慧化與高值化升級，也特別感謝精微處林崇田處長、航太處呂育廷副處長帶領團隊對於傳動元件產業在精密加工、熱處理等領域投入的技術量能。而台灣磨粒加工學會蔡明義理事長則表示，AI已是不可取代的創新技術與應用工具，期望與產學各界建立可長可久的合作夥伴關係，分享彼此的轉型需求與研發成果，也回饋各自的實務經驗與趨勢觀察，提升產業與時俱進的競爭力。
接著，聚焦企業智慧轉型成功案例，心得科技開發部王錫澎協理指出，AI導入CNC加工設備的革新應用，透過安裝感測器並建置機聯網，可以蒐集製程各項數據，進行即時的監控、分析或預測，甚至在AI模型中不斷學習優化，提高生產效率又降低人力依賴，應被視為永續經營的關鍵戰略。
天工精密徐亞琛副總經理表示，為了確保關鍵技術領先優勢，從建立全廠AIoT運行架構、研發自走巡檢車與AI光學篩檢機，到導入先進排程系統APS、打造數位孿生系統、啟動生成式AI計畫，都因為善用智能化工具，推使公司的生產營運進入人機協作新境界，掌握發展契機與市場商機。
至於國內傳動產業長期在微型元件熱處理、不銹鋼表面硬化、研磨拋光精度，存在關鍵製程無法突破的痛點，金屬中心黃家宏組長與陳弘毅專案經理分別介紹，在連續熱處理、電漿電解拋光、電化學加工等應用領域，取得的自主技術與設備研發創舉，也藉由成功技轉給廠商的實績，鼓勵勇於追求創新升級。
最後，勤益科技大學劉又齊副教授分享多個AI應用與智慧製造成功案例，也提到近年透過產學研合作，推動的智能化適應式熱平衡控制、ESG減碳與減量系統APP、晶圓研磨預警診斷系統等專案計畫，獲得實際驗證與獎項肯定，印證臺灣創新研發能量，足以回應產業需求，成為具體轉型解方。
（圖／記者王雯玲翻攝）
