AI引領未來醫療 彰基醫學中心展現智慧醫療新力

▲彰基以「AI生成預見，彰基智慧創健」為主題重磅進軍「2025台灣醫療科技展」。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰基醫學中心以「AI生成預見，彰基智慧創健」為主題重磅進軍「2025台灣醫療科技展」，透過實境互動展示，全面完整呈現智慧醫院、精準醫療、創新研發、臨床教育與醫學人文等跨域成果，展現醫院在人工智慧與資料科學的持續投入與突破。帶領民眾搶先體驗未來醫療的真實樣貌。

▲陳穆寬總院長表示，彰基推動智慧醫療與數位轉型，結合愛與科技創新，導入語言模型優化臨床流程，打造更安全有效的醫療。（圖／彰化基督教醫院提供）

今年展覽於12月4日至12月7日在台北南港展覽館一樓舉行，彰基展區位於J818，以互動展示與情境化應用，邀請民眾與專業人士體驗智慧醫療引領的健康新未來。

▲醫療展開幕由彰基護理部歐巴和歐尼帶來活力十足的熱舞，點燃現場氣氛。（圖／彰化基督教醫院提供）

彰基總院長陳穆寬教授表示，彰基醫學中心近年致力於發展智慧醫療，積極推動數位轉型。陳穆寬進一步指出，彰基將愛、科技與創新深度融入數位轉型歷程，從大型語言模型在臨床場景的實際導入，到智慧醫療全面落實於第一線照護流程，打造更有效率、更安全，也更有溫度的醫療環境。

AI +大數據打造臨床智慧新模式！

在彰基醫學中心智慧醫院展區中，人工智慧與臨床大數據深度融合，打造決策輔助與智慧照護的新樣貌。大數據暨數位推動中心推出AI輔助病歷自動生成、公義小幫手與肺阻塞智慧監測系統，大幅減輕醫護負擔、全面提升臨床效能。

人工智慧發展中心則展示 ICD-10 自動編碼工具、胸部 X 光氣胸警示系統、「圖文醫能通」多模態醫學影像平台，以及 AI 辨識乳房攝影影像微鈣化區域等技術，展現 AI 在疾病偵測與醫療流程中的實際落地。

創新育成研發中心也將同步發表多項臨床需求導向的研發成果，包括兩截式鼻胃管改良型、洗腎通路阻塞預測模型、輪椅自動化消毒系統與失智個案管理系統，彰顯彰基在臨床創新與醫材研發上的持續能量。

從微創手術到質子治療 升級精準醫療量能

精準醫療展區呈現彰基持續提升癌症與微創手術量能。陳穆寬總院長領導團隊專精頭頸部微創手術，透過內視鏡與導航技術降低傷口、縮短恢復期，並在腮腺手術中大幅降低復發機率。即將完工的癌症質子醫療大樓將為中部患者提供更精準、安全的放射治療。彰基同時配置達文西多孔與 SP 單孔系統，依病症提供個人化微創手術方案，打造更全面的精準醫療服務。

彰基張尚文醫療長表示，彰基在癌症治療方面，特別是在頭頸癌的晚期治療上，居於台灣領先地位。這一成就源自總院長陳穆寬教授的領導，並且彰基醫療團隊不斷追求創新，提供高效的治療方案。張醫療長強調，彰基擁有世界級的設備與專業的多專科團隊，秉持「上帝的愛」為核心，與患者共同面對癌症挑戰。未來，彰基將繼續提供最先進的治療，守護每位癌症患者的健康，帶來希望與新契機。

展場攤位以中風中心與資訊部共同開發的個管協作平台與「蘭醫師 LineBot」輔助服務，以及 AI 智能眼鏡與智慧病房床邊照護系統，展示科技如何優化治療流程與提升照護品質。

護理部亦推出 AI 生成護理紀錄、即時儀器管理定位系統與整合護理APP，以科技減少文書負擔並提升護理流程效率，讓智慧照護更貼近臨床使用情境。

模擬訓練與醫學人文，科技與溫度並存！

臨床技能中心在模擬訓練展區打造沉浸式虛擬臨床診療訓練系統以及ORSIM支氣管鏡模擬設備，讓醫護人員在安全的環境中反覆精進臨床判斷與操作技巧，展現彰基醫學中心在醫學教育、臨床技能培訓與數位學習上的長遠布局。

醫學人文展區則精心呈現彰基百年歷史文物與珍貴紀錄，讓民眾在欣賞尖端科技之餘，也能感受彰基始終不變的全人醫療價值與守護生命的信仰堅持。

彰基劉森永醫療長最後強調，在總院長陳穆寬全力支持下，我們向外界呈現彰基在智慧醫療與創新研發上的最新成果。這些工具都讓我們的醫療效率與病人安全大幅提升。同時，我們也將智慧應用擴展到照護現場。期盼透過這次的展區呈現，讓更多人看見彰基持續創新、為病人提供更好照護的決心。