AI引領醫療革新 彰基醫學中心展示智慧醫療全新成果

彰基以「AI生成預見，彰基智慧創健」為主題重磅進軍「2025台灣醫療科技展」。圖／彰基醫院提供





彰基醫學中心以「AI生成預見，彰基智慧創健」為主題，重磅參與今（2025）年「台灣醫療科技展」，以實境互動方式全面呈現智慧醫院、精準醫療、創新研發、臨床教育與醫學人文等跨域成果，展現醫院在人工智慧與資料科學領域的深度投入，帶領民眾搶先體驗未來醫療的最新趨勢。展覽自12月4日至7日於南港展覽館一樓舉行，彰基展位設於J818。

彰基總院長陳穆寬表示，醫院近年大力推動數位轉型，以「愛、科技與創新」為核心，將大型語言模型與多項AI應用導入臨床流程，使醫療更有效率、更安全並兼具人文溫度。此次參展整合院內多個單位，以情境化展示方式讓民眾直觀感受智慧醫療帶來的實際改變。

廣告 廣告

陳穆寬總院長表示，彰基推動智慧醫療與數位轉型，結合愛與科技創新，導入語言模型優化臨床流程，打造更安全有效的醫療。圖／彰基醫院提供

在智慧醫院展區，大數據暨數位推動中心展示多項AI工具，包含協助醫護迅速生成病歷內容的AI輔助病歷系統、「公義小幫手」行政智慧工具，以及可即時監測慢性阻塞性肺疾病狀況的智慧監測系統，有效降低醫護作業負擔、提升臨床效能。人工智慧發展中心亦同步展出 ICD-10 自動編碼工具、胸部X光氣胸警示系統、「圖文醫能通」多模態影像平台與乳房攝影AI辨識技術，展現AI在疾病偵測及醫療流程的具體落地。

創新育成研發中心則發表多項臨床需求導向的研發成果，包括改良式兩截式鼻胃管、洗腎通路阻塞預測模型、輪椅自動化消毒系統及失智個案管理系統，展現醫院在醫材研發與臨床創新上的持續能量。

大數據暨數位推動中心推出AI輔助病歷自動生成、公義小幫手與肺阻塞智慧監測系統，大幅減輕醫護負擔、全面提升臨床效能。圖／彰基醫院提供

在精準醫療領域，彰基展現癌症治療與微創手術的升級成果。陳穆寬總院長領軍的頭頸部微創手術團隊，以內視鏡與導航技術提升治療精準度並縮短恢復期，即將啟用的癌症質子醫療大樓將為中部民眾帶來更安全、個人化的放射治療選擇。醫院現配備達文西多孔與單孔系統，可依病症提供客製化手術方案。醫療長張尚文表示，彰基在頭頸癌治療量能居全台領先，未來將持續結合世界級設備與跨專科團隊，陪伴患者迎向新的希望。

此次展區亦展示多項智慧照護成果，包括中風中心與資訊部合作開發的個管協作平台、「蘭醫師 LineBot」智慧服務、AI智能眼鏡與智慧病房照護系統等。護理部同步展出AI生成護理紀錄、儀器定位管理系統及整合護理APP，讓科技協助臨床減負並提升照護品質。

此外，臨床技能中心以沉浸式虛擬診療訓練與支氣管鏡模擬設備，呈現醫院在臨床教育與數位學習上的長期布局；醫學人文展區則透過百年歷史文物，讓參觀者在科技之餘感受彰基守護生命的初心。

科技化整合護理紀錄與護理APP，減少文書負擔、提升效率，打造貼近臨床的智慧照護。圖／彰基醫院提供

臨床技能訓練中心以虛擬診療與ORSIM模擬訓練，提供安全反覆練習，強化醫護判斷與操作，展現彰基在醫學教育與數位培訓的前瞻布局。圖／彰基醫院提供

更多新聞推薦

● 防非洲豬瘟疫情再起 政院拍板明年底後全台灣禁用廚餘養豬