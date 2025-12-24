AI強勁動能 經部估今年全年製造業生產指數創新高

（中央社記者曾筠庭台北24日電）人工智慧（AI）需求持續強勁，經濟部今天公布11月工業生產指數為119.31，年增16.42%，製造業生產指數為120.84，年增17.35%。工業與製造業生產指數均創歷年同月新高，年增率寫連21紅。統計處預估，今年全年製造業生產指數可望再創新高，全年增幅上看17%，連續第2年呈現正成長。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，AI、高效能運算（HPC）及雲端資料服務等需求持續暢旺，帶動資訊電子產業生產動能走揚；不過，傳統產業仍受全球需求疲弱、客戶下單態度保守影響，生產表現偏弱，抵銷部分電子業的成長幅度。

進一步觀察資訊電子產業，受惠AI需求延續，電子零組件業年增17.55%，其中積體電路業年增18.17%；電腦、電子產品及光學製品業則因高階運算與相關產品出貨增加，年增達124.52%，為連續第29個月正成長，創下歷年單月新高。

反觀傳統產業，受市場需求不振及海外同業競爭加劇影響，部分廠商持續減產或安排產線維修，致化學材料及肥料業年減4.26%、基本金屬業年減10.79%、汽車及其零件業年減14.22%。至於機械設備業，因去年同期基期較高，11月轉為年減4.26%，加上半導體設備需求仍具支撐，部分抵銷減幅。

統計處指出，今年前11月工業生產指數年增16.25%，其中製造業年增17.38%。統計處預估，12月製造業生產指數將落在123.22至127.22之間，全年製造業生產成長約17%。（編輯：潘羿菁）1141224