AI影片充斥網路 專家：挑動情緒越激烈越要當心
（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）人工智慧（AI）生成影片充斥網路空間，美國媒體形容為廢片、廚餘（slop），專家提醒民眾看到「越是激發強烈情緒反應的影片，越要謹慎」。
大量AI生成的低品質影片在社群平台氾濫，令人失去分辨真偽的能力。全國公共電台（NPR）訪問多位專家，提出多個分辨影片真偽的判斷標準，包括影片長度和構圖、影片出處與貼文來源、交叉搜尋比對、是否挑動情緒等。
網路素養專家柯斐德（Mike Caulfield）指出：「我們正被網路垃圾淹沒，像洪水一樣充斥所有的空間，多到一定程度時，你大腦分辨真假的能力就會被耗盡。」
獨立調查媒體的高階調查員柯爾泰（Kolina Koltai）指出，保有分辨真偽的能力很重要，「我認為這類內容帶來的更大風險之一，不是有人會相信一段假影片，而是人們反而不相信真實的影片」。
柯爾泰指出，假影片氾濫下，人們很容易認為看到的一切都是假的，這恐怕帶來「騙子紅利」（liar's dividend），讓不肖分子聲稱影片是假的，逃避責任。
柯爾泰提出分辨AI影片的方法，注意影片是否引起強烈情緒反應，或影片內容與人們既定理念相違背。
她指出，越能激起強烈情緒反應的影片，越需要謹慎。許多造假影片刻意製造衝突或戲劇效果，挑戰人們既有認知，目的是為了吸引流量、製造留言分享等互動。
加州大學柏克萊分校研究媒體操弄的專家法瑞德（Hany Farid）指出，判斷AI影片的另一個重要線索是長度。
AI影片生成公司都會限制影片的長度，因為生成影片的算力成本非常昂貴，大多數AI影片都在8秒到10秒左右。專家提醒：「當你看到那種短的無腦影片時，代表你必須要停下來深呼吸。」
影片長度不是唯一的判斷標準，AI生成的影片通常會把主角放在畫面的正中央，動作的開始與結束會很明確，拍出一種很有專業水準的感覺，攝影機的位置可能會過於靠近主角，或者移動得過於平穩順暢。
柯斐德說，影片貼出的地方也是很重要的判斷依據。看清楚影片的出處與留言都可以找出蛛絲馬跡。誰發布影片很重要，如果貼文還有其他類型的內容，比較可以增加可信度。偽造一支影片很容易，但坐上時光機，回頭創造過去10年的貼文內容似乎是不可能的事。
專家建議民眾，對影片有所懷疑時可以動手查核，用Google或其他平台反向搜尋圖片，找原始貼文或同一事件其他影片，尋找媒體上有沒有支持或否定關於這則影片的相關報導。有些帳號會註明是AI生成影片，留言也經常有人會指出。
專家提醒，現今社群媒體的演算法重視速度勝於準確度，網路上大量氾濫的AI影片是為了創造流量的誘餌，有疑慮的時候最好的作法是等一等，多方查證。
專家指出，儘管AI假影片氾濫，但民眾還不是絕望的時候，還是有辦法可以分辨真假，人們不應該對這個問題感到輕忽。法瑞德表示，「如果我們無法分辨網路上什麼是真、什麼是假，對我而言，這非常危險」。（編輯：唐聲揚）1141201
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
猴子又來！袁艾菲尪目睹「開窗一瞬間」傻眼 驅趕影片曝光
袁艾菲2021年砸千萬買下新店住宅，沒想到去年被猴子二度闖闖進家中，而且還是同一隻，讓她驚嚇不已，袁艾菲昨(29日)在社群公開影片，只見眾人目睹猴子開紗窗再次闖入家中，搞得在場人人自危。中時新聞網 ・ 18 小時前
Netflix Top 3《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 6 天前
民歌高峰會20年今畫下句點！施孝榮自喻「老兵」哽咽道別：盡力了
「民歌50高峰會 最終加場」台北場今（29日）在台北小巨蛋登場，一天2場吸引跨世代歌迷共襄盛舉。此次為民歌高峰會最後一次舉辦，更添不捨氛圍，尾聲，施孝榮在台上哽咽向歌迷道別：「經過了20年，民歌能夠繼續傳唱而且再回高峰！我只是一個民歌的老兵，我盡力了！我也以此為榮！謝謝大家！」令全場萬人動容。鏡報 ・ 1 天前
李帝勳太迷人！《模範計程車3》收視狂飆15.4%「登榜首」
韓國電視劇《模範計程車3》和《操控遊戲》正掀起收視熱潮，成為近期最受歡迎的話題作品。《模範計程車3》以李帝勳帥氣登場、冷靜面對挑釁並迅速伸張正義的橋段吸引觀眾，該劇目前創下15.4%的高收視率，不僅成為同時段收視冠軍，更登上11月所有頻道收視率榜首。而由池昌旭和都敬秀主演的《操控遊戲》則以緊張刺激的劇情讓觀眾欲罷不能，同樣在台灣和韓國的收視排行榜上表現亮眼。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
楊丞琳「缺席許瑋甯婚禮」友情回不去了？網挖邱澤上《康熙》「被狂問前任」反應尬爆
楊丞琳「缺席許瑋甯婚禮」友情回不去了？網挖邱澤上《康熙》「被狂問前任」反應尬爆娛樂星聞 ・ 18 小時前
陳孝萱受驚心臟病發緊急送醫！連晨翔直擊這一幕崩潰大哭
TVBS原創劇集《舊金山美容院》本周劇情急轉直下，江家與鄧家同時捲入情感與權力風暴。陳孝萱飾演的賴秀容被威脅不得透露兒子江之浩（連晨翔飾）的身世秘密，導致心臟病發緊急送醫，兩人在這場戲情感大爆發，淚水關不住。陳孝萱光站在鏡頭外，眼淚就直直滴落，而連晨翔演到情緒潰堤，甚至連修水龍頭也哭得唏哩嘩啦，堪稱哭戲代表作。中時新聞網 ・ 20 小時前
《大濛》橫掃金馬！觀眾哭著走出戲院 奈良美智：現在最想看的台灣電影
由陳玉勳執導的電影《大濛》在第62屆金馬獎一舉拿下「最佳劇情片」在內的5項大獎，11月27日在台灣正式上映後口碑持續發酵，不少觀眾甚至「哭著走出戲院」。日本知名藝術家奈良美智稍早也在X（原推特）分享預告，直言目前最想看的台灣電影，就是《大濛》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
現在有什麼好看的劇？HBO韓劇《親愛的x》、Disney+《操控遊戲》重口味！台劇首追Netflix《如果我不曾見過太陽》！愛奇藝《天地劍心》也必看｜11月Yahoo戲劇影集排行榜Top 10
2025年11月追劇排行榜名單熱騰騰出爐啦！金裕貞、金永大主演的HBO韓劇《親愛的x》演繹暗黑女明星與她的守護者故事好驚悚，暴衝上榜超帶感、池昌旭主演的 Disney+ 新戲《操控遊戲》重口味鋪陳逃獄復仇之旅！台劇首追新科金馬男配角獎演員得主曾敬驊在 Netflix 主演的《如果我不曾見過太陽》！愛奇藝《天地劍心》有成毅主演絕對是必看！一起來看本月必追熱榜好劇！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
【12月韓劇推薦】Netflix《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸！《認罪之罪》金高銀破格黑化、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神聯手、《現金英雄》李俊昊鈔能力破表｜播出平台、卡司一次看
2025年進入最終倒數，幾乎剩1個月就迎來2026年，一起看2025最後有哪些劇陪伴大家度過年末呢！？目前眾多11月新劇熱播中，包括：《操控遊戲》、《親愛的X》、《你旁觀的罪》、《一吻爆炸》、《模範計程車3》等劇熱播中！而12月則是有眾多吸睛題材新劇回歸！包括：《認罪之最》金高銀&全道嬿雙強聯手驚悚犯罪劇、《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神強強聯手！眾多作品即將陸續登場！趕緊一起來看12月新劇吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
苗可麗片場「罕見發飆」！ 安心亞遭痛罵喊過癮
由陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗等多位女星主演的電影《陽光女子合唱團》，苗可麗近日分享客串演出在片場的趣事與幕後感動。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
伍佰同台全是美女！李宗盛大爆猛料 合唱驚吐：過20年還是年輕
「2025 Simple Life 簡單生活節」一連兩天在華山文創園區舉辦，昨（11月30）日第2天迎來黃宣、理想混蛋、ABAO 阿爆 ft. 那屋瓦、楊乃文等重量級卡司。2006年參加第一屆的元老伍佰，昨晚也帶著樂團「China Blue」壓軸登場，驚喜同台嘉賓李宗盛，吸引眾多歌迷朝聖。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
11月韓劇演員話題度TOP10：《親愛的X》金裕貞第2，《操控遊戲》池昌旭、D.O.都上榜！
11月的寶藏韓劇真的看不完！近期話題與口碑雙豐收的漫改韓劇《親愛的X》中，金裕貞首次挑戰反社會人格角色，瘋批狠毒的惡女演技讓許多觀眾超級驚豔；而池昌旭和D.O.都敬秀在新劇《操控遊戲》裡鬥智鬥勇，動作戲看得網友們腎上腺素飆升，忍不住為他們捏把冷汗！快往下看看11月韓劇演員話題度TOP10中有沒有你心目中的人選吧！Beauty美人圈 ・ 1 天前
白家綺回歸就被「電到發抖」！《好運來》大魔王翁家明氣場太強 她秒落淚入戲
白家綺才剛加入《好運來》劇組，就先吞下一記「皮肉痛」的震撼教育！回歸民視八點檔、接棒顏曉筠飾演「芸菲」的她，一進棚立刻上陣綁架戲，被操到直喊：「8年沒拍戲的能量，一次全部奉上！」這次她更與心中偶像翁家明對戲，雖然對方在劇中飾演大反派「高海生」（趙明志），氣場強到令人不寒而慄，卻也讓她瞬間變身小粉絲。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
傑瑞德巴特勒回歸！《天劫倒數2》穿過輻射風暴求生 導演證實是最終章
2020年上映的《天劫倒數》中，蓋瑞提一家經歷千辛萬苦終於抵達格陵蘭避難所，逃過彗星撞地球的死劫，然而五年前的末日只是個開始。續集《天劫倒數2：大遷徙》由原班人馬回歸，故事設定在五年後，面對日益險峻的極端氣候環境，傑瑞德巴特勒飾演的約翰蓋瑞提被迫帶著家人再次踏上未知的危險旅程。鏡報 ・ 1 天前
《舊金山美容院》陳孝萱心臟病發急送醫 兒子情緒潰堤：只想陪著她
陳孝萱在TVBS影集《舊金山美容院》被威脅不得透露養子連晨翔的身世秘密，導致心臟病發緊急送醫，兩人在這場戲情感大爆發，淚水關不住。陳孝萱光站在鏡頭外，眼淚就直直滴落，連晨翔則是演到情緒潰堤，甚至連修水龍頭也哭得唏哩嘩啦，堪稱哭戲代表作。連晨翔劇中得知母親送醫後火速奔回家。談到這場奔跑戲，他坦言當天氣自由時報 ・ 21 小時前
林輝瑝化身NPC壓力爆棚！《成仁高中偵探社》挑戰極限推理
沉浸式實境推理節目《成仁高中偵探社》最新一集拋出校園「宿舍虐貓案」，宿舍人氣橘貓命喪頂樓，現場不但血跡斑斑，貓罐頭也倒地四散。在推理過程中一路反轉，不只追兇，更挖出三名少年背後壓到極限的情緒裂痕。本集邀請沈駿、林輝瑝、夏浦洋擔任 NPC與學生即興互動。三人被問到：「到底誰是兇手？」都直呼這次錄影難度爆表。鏡報 ・ 1 天前
《魔法壞女巫：第二部》與女孩們在風暴裡的相惜、相知
在《魔法壞女巫》（Wicked，2024）拿下全球 7.58 億美金票房的整整一年之後，《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good，2025）上映，首週末就開出北美 1.47 億的佳績。在這改編自 2003 年熱唱至今的音樂劇《Wicked》的系列背後，是環球影業的一場豪賭：把電影拍成上、下兩集，而且是一次拍完，萬一上集的評價或是票房失利，下集就注定要在懸崖邊排隊，等著把總數高達三億美金的（兩片）製作成本放水流。Yahoo奇摩電影戲劇（影評） ・ 1 天前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 9 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 13 小時前