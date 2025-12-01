AI影片充斥網路 專家：挑動情緒越激烈越要當心

（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）人工智慧（AI）生成影片充斥網路空間，美國媒體形容為廢片、廚餘（slop），專家提醒民眾看到「越是激發強烈情緒反應的影片，越要謹慎」。

大量AI生成的低品質影片在社群平台氾濫，令人失去分辨真偽的能力。全國公共電台（NPR）訪問多位專家，提出多個分辨影片真偽的判斷標準，包括影片長度和構圖、影片出處與貼文來源、交叉搜尋比對、是否挑動情緒等。

網路素養專家柯斐德（Mike Caulfield）指出：「我們正被網路垃圾淹沒，像洪水一樣充斥所有的空間，多到一定程度時，你大腦分辨真假的能力就會被耗盡。」

獨立調查媒體的高階調查員柯爾泰（Kolina Koltai）指出，保有分辨真偽的能力很重要，「我認為這類內容帶來的更大風險之一，不是有人會相信一段假影片，而是人們反而不相信真實的影片」。

柯爾泰指出，假影片氾濫下，人們很容易認為看到的一切都是假的，這恐怕帶來「騙子紅利」（liar's dividend），讓不肖分子聲稱影片是假的，逃避責任。

柯爾泰提出分辨AI影片的方法，注意影片是否引起強烈情緒反應，或影片內容與人們既定理念相違背。

她指出，越能激起強烈情緒反應的影片，越需要謹慎。許多造假影片刻意製造衝突或戲劇效果，挑戰人們既有認知，目的是為了吸引流量、製造留言分享等互動。

加州大學柏克萊分校研究媒體操弄的專家法瑞德（Hany Farid）指出，判斷AI影片的另一個重要線索是長度。

AI影片生成公司都會限制影片的長度，因為生成影片的算力成本非常昂貴，大多數AI影片都在8秒到10秒左右。專家提醒：「當你看到那種短的無腦影片時，代表你必須要停下來深呼吸。」

影片長度不是唯一的判斷標準，AI生成的影片通常會把主角放在畫面的正中央，動作的開始與結束會很明確，拍出一種很有專業水準的感覺，攝影機的位置可能會過於靠近主角，或者移動得過於平穩順暢。

柯斐德說，影片貼出的地方也是很重要的判斷依據。看清楚影片的出處與留言都可以找出蛛絲馬跡。誰發布影片很重要，如果貼文還有其他類型的內容，比較可以增加可信度。偽造一支影片很容易，但坐上時光機，回頭創造過去10年的貼文內容似乎是不可能的事。

專家建議民眾，對影片有所懷疑時可以動手查核，用Google或其他平台反向搜尋圖片，找原始貼文或同一事件其他影片，尋找媒體上有沒有支持或否定關於這則影片的相關報導。有些帳號會註明是AI生成影片，留言也經常有人會指出。

專家提醒，現今社群媒體的演算法重視速度勝於準確度，網路上大量氾濫的AI影片是為了創造流量的誘餌，有疑慮的時候最好的作法是等一等，多方查證。

專家指出，儘管AI假影片氾濫，但民眾還不是絕望的時候，還是有辦法可以分辨真假，人們不應該對這個問題感到輕忽。法瑞德表示，「如果我們無法分辨網路上什麼是真、什麼是假，對我而言，這非常危險」。（編輯：唐聲揚）1141201