AI影片冒用振宇五金半價賣高壓水槍 拆封變玩具水槍和空盒詐騙

〔記者楊雅民／台北報導〕近期網路流傳一支疑似由振宇五金門市負責人出鏡的促銷影片，畫面中宣稱「年底清庫存」，原價３000多元的高壓水槍，如今只要不到半價即可入手，並強調「一噴就能帶走所有髒汙」。影片語氣誠懇、畫面專業，吸引不少民眾信以為真下單購買。

然而，多名消費者收到包裹後卻發現內容物與宣傳嚴重不符，有人拆箱只見空盒，有人甚至僅收到玩具水槍，引發強烈不滿與恐慌。部分民眾更直接前往振宇五金門市投訴，詢問「是不是振宇真的在清倉特賣？」。

對此，振宇五金(2947)嚴正澄清，該類促銷影片與商品銷售皆非官方行為。公司表示，近期門市與客服中心陸續接獲大量民眾查證來電，近期已收到近百通詢問，多數民眾皆是在網路上看到相關廣告影片後，前來詢問商品價格與活動真實性，顯示詐騙內容已對消費者造成實質混淆。

振宇五金指出，這類廣告影片疑似透過 AI 技術變造影音，冒用門市畫面及人員形象，假稱「年底出清庫存」，並以「破盤價」、「限時搶購」、「超長售後保障」等話術吸引消費者點擊購買。除高壓水槍外，近期亦有多起花蓮賑災款高壓清洗機及雷射水平儀等商品遭冒名販售。

