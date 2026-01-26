AI影片建中女學生喊兩岸統一 陸委會：小紅書充斥假訊息

小紅書AI生成影片中說道，「我們是台北市立建國高級中學的學生，台灣是中國的，我們都是一家人。」

幾位身穿制服的女學生，卻在影片中自稱來自建中，甚至高喊希望兩岸統一，這段從小紅書流出的AI生成影像，在各大平台轉傳，雖然明顯錯把男校變成女校，有民眾認為太假，但也有人擔心會有誤導的風險。陸委會副主委梁文傑表示，小紅書充斥各種錯假訊息，被政府封鎖不是沒有理由。

民眾李小姐說道，「這個應該是AI啦，背景的那種感覺沒有很合。」

民眾黃先生則說，「分辨不出來可能就要接觸一下，有沒有那個事實查核的網站這樣。」

另一支小紅書AI生成影片中說道， 「希望我們台灣省省長賴清德，能夠在2026讓我們回歸祖國。」

各種AI生成影片層出不窮，有的模擬的台灣口音甚至越來越自然，根據媒體分析機構Newsguard的最新研究顯示，就連AI系統本身恐怕也難以辨識這些影片是否是偽造的。

團隊以SoraAI所製作的影片作為測試素材，去掉浮水印後，交由3款常用的聊天機器人來判斷，其中，Grok接近95%的影片無法識別、ChatGPT的錯誤率也高達92.5%、Gemini雖然表現相對較好，但仍有78%的錯誤率。

專家提醒，對岸的手法一開始從民眾比較容易接收的文化、旅遊、美食等訊息，到後來可能透過演算法避開平台阻擋，對台灣進行統戰或是認知作戰。

台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯表示，「美國他們或歐洲他們在成人教育上面，或者老人教育、退伍軍人教育等等，事實上都有把識讀教育把它放在裡頭，然後再來有沒有辦法透過一些科技的方式，做一些影像上面的過濾或者是提醒，另外一塊我覺得比較擔心的是，很多人事實上把類似這樣看影片，他不是用看的，他是用聽的。」

國家資通安全研究院透露，民眾可透過留意AI生成標註、以圖搜圖、以及影片情境合理性等3種方式初步檢核。不過專家認為，除了影像，對於聲音的偽造如何防範，恐怕是接下來將面臨的考驗。

